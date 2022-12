Magabiztos győzelemmel kezdett Csehország ellen az Olimpiai Reménységek Versenyén a női ifjúsági válogatott Lengyelországban.

Olimpiai Reménységek Versenye, 1. forduló

Magyarország– Csehország 29–22 (16–8)

Szczyrk, vezette: Mleczko, Paczynski.

Magyarország: Bali 1, Balogh 1, Baranyi 2, Grebenár, Hargitai, Himer, Hornyák, Kapu 1, Kiss 9, Rédecsi, Seres, Sipos 3, Szár 1, Szeibert, Vadkerti 3, Vajda 1, Varga 6. Edző: dr. Woth Péter.

Kiállítások: 10, illetve 16 perc.

Hétméteresek: 6/8, illetve 2/3.

Másnap újabb fölényes győzelmet aratott a dr. Woth Péter irányította együttes, ezúttal Szlovákia ellen.

Olimpiai Reménységek Versenye, 2. forduló

Magyarország–Szlovákia 31–20 (14–8)

Szczyrk, vezette: Mleczko, Paczynski.

Magyarország: Bali 3, Balogh 3, Baranyi 1, Fazekas 4, Grebenár, Hargitai, Himer 4, Hornyák, Kapu, Kiss 7, Rédecsi 1, Seres 1, Sipos 3, Szár 2, Szeibert 1, Vadkerti, Vajda, Varga 1. Edző: dr. Woth Péter.

Kiállítások: 14, ill. 14 perc.

Hétméteresek: 1/1, illetve 3/4.

Vasárnap a házigazda Lengyelországgal találkozott a női ifjúsági válogatott, akitől azonban vereséget szenvedett el. Így a jobb gólkülönbségnek köszönhetően az azonos ponttal végző szlovákok és lengyelek előtt aranyéremmel zárt.

Magyarország– Lengyelország 16–17 (7–8)

Szczyrk, vezette: Pytlik, Skowronek.

Lengyelország: Berent, Chwojnicka 1, Czyzewska, Gardian 1, Grzesista 1, Jurek 1, Kosidlo, Krupa 1, Kurlej, Mazurkiewic 5, Niedziolka 2, Schlabs 4, Smelcerz, Szczepanik 1, Wrzesinska, Zochowska. Edző: Marek Jagodzinski.

Magyarország: Bali 2, Balogh 1, Baranyi 2, Fazekas 3, Grebenár, Hargitai, Himer, Hornyák, Kapu 2, Kiss 3, Rédecsi 2, Seres 1, Sipos, Szár, Szeibert, Vadkerti, Vajda, Varga. Edző: dr. Woth Péter.

Kiállítások: 8, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 1/2, ill. 3/5.

A keretben hat NEKA-játékos szerepelt; Bali Boróka hat, Fazekas Virág hét, Hornyák Anna, Kapu Zsófi három, Seres Liza kettő, míg Sipos Angéla szintén hat góllal járult hozzá a válogatott sikeréhez. A felkészülési tornán Bohus Beáta szövetségi edző távollétében dr. Woth Péter irányította a nemzeti együttest, illetve a szakmai stáb tagja volt Vártok Ákos kapusedző. Bali Borókát mint legjobb balátlövőt beválasztották az All Star csapatba is.

A bogláriakon kívül két siófoki játékos is helyet kapott; Grebenár Réka kapusként szerepelt kiválóan, míg Baranyi Dorottya öt gólt szerzett a tornán.