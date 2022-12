Egy hosszú nyeretlenségi szériát szakított meg a Kometa Kaposvári KK azzal, hogy idegenben – egy hosszú és megerőltető utazás után – legyőzte a Hübner Nyíregyháza BS együttesét. A siker kellő önbizalmat és hitet adott a csapatnak az újabb nagy megméretésre, nevezetesen a DEAC elleni hazai ütközetre. A találkozót úgy is kezdték a somogyiak, ahogy kell, pillanatok alatt tízpontos előnyt építettek ki és kiváló teljesítményt mutattak. Ahogy az várható volt, a vendégek nem adták fel és fokozatosan zárkóztak, sőt a vezetést is átvették. Ám a Kometa kosarasai nem álltak le, ritmust tudtak váltani védekezésben és támadásban is, s újra ellenfelük fölé kerekedtek és megnyerték a meccset. Ebben óriási szerepe volt az újonnan igazolt irányítónak, Isiah Brownnnak is, a karmester harminchat percet töltött a pályán, ami alatt huszonnyolc pontot dobott, lekapott három lepattanót, kiosztott három asszisztot, így huszonkilenc VAL-lal zárt. De a debreceniek ellen mindenki, aki pályára lépett hozzátette a magáét, s ez lehet a jövőben is a járható út.

A pontvadászat első köre lezárult, így csütörtökön 18 órától a bajnoki cím egyik várományosának, a Szolnoki Olajbányásznak az otthonában lépnek pályára Hendlein Rolandék. Gasper Potocnik társulata eddig mindössze kétszer kapott ki, a Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely és a MVM-OSE Lions otthonában szenvedtek vereséget a Tisza-partiak. Akikkel az első fordulóban már összecsaptak a kaposváriak, akkor az Olaj örülhetett, ugyanis hatpontos diadalt aratott. A meccs pikantériája az lesz, hogy a somogyi megyeszékhelyről távozott Dayon Griffinnel (a helyére érkezett Isiah Brown) két hónapra szóló szerződést kötöttek a szolnokiak, lévén a sérült Jimmy Gavinre és a mandulaműtéten átesett Lukács Norbertre sem számíthat a szakmai stábjuk.

Nagy csata vár tehát a Tiszaligeti Városi Sportcsarnokban a Kometa Kaposvári KK-ra, melynek játéka folyamatosan fejlődik. Egy biztos, csak akkor tudjál felvanni a vendégek a harcot riválisukkal, ha minimalizálják a ki nem kényszerített hibák számát és a taktikai elemeket betartva játszanak.

– Egy hosszabb vereségsorozatot sikerült megtörnünk, így a két győzelem után egy kicsit mindenki megnyugodott, újra önbizalmat szerezett, s morálisan is sokat segített a két diadal – mondta Csorvási Milán, a Kometa Kaposvári KK játékosa. – Szeretnénk ezt a győzelmi sorozatot tovább nyújtani és Szolnokról is elhozni a pontokat.

Az Olaj egy nagyon erős együttes, de a kaposváriak a hazai bajnokin már bizonyították, fel tudják venni velük a harcot.

– Itthon sikerült megszorongatni őket, és idegenben is egy jó meccset szeretnénk velük játszani – hangsúlyozta a center. – Folyamatosan készülünk, elemezzük a védekezésüket és a támadásaikat is.

A DEAC ellen fergeteges hangulatot teremtettek a szurkolók, akik nagyon hálásak voltak az ellentmondást nem tűrő játékért.

– Nagyon sokat jelent tömött lelátók előtt játszani, fergeteges buzdítás mellett – tette hozzá Csorvási Milán –, persze ehhez nekünk is hozzá kell tennünk a magunkét, úgy kell teljesítenünk, hogy bevonzzuk a nézőket.

A mérkőzésen a Földházi Tamás, Pozsonyi László és Lengyel Ádám alkotta játékvezető-hármas működik majd közre.