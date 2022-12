Zsinórban öt vereségnél tartott a Kometa Kaposvári KK csapata a férfikosárlabda NB I./A csoportjában, ezért a klub úgy döntött légióst cserél, ezt egy sajtóközleményben jelentette be.

– Eddig sajnos nem úgy alakult a szezon, ahogy azt elterveztük. Az utóbbi mérkőzések során bebizonyosodott, hogy változtatni kell a csapat szerkezeti felépítésén – tájékoztatott a Kometa Kaposvári KK. – Ezt nem azért nem léptünk meg eddig, mert nem láttuk a problémákat, hanem mert korlátozottak a lehetőségeink, és ennek függvényében kell racionális döntéseket hoznunk.

Az első változás az, hogy szerződést bontottunk Dayon Griffinnel, aki közvetlenül a bajnokság indulása előtt jött, helyére az egyes poszton bevethető, szintén amerikai, Isiah Brown érkezik, a játékos már alá is írta szerződését. Jelenleg azon dolgozunk, hogy vasárnap már pályára léphessen Nyíregyházán. Ezúton is köszönjük szépen a szurkolók buzdítását, a türelmet, s azt, hogy jóban, rosszban kiálltak, kiállnak mellettünk.

Isiah Brown 1997. szeptember 4-én az alaszkai Anchorage-ben született. Egyetemi pályafutását a Weber State egyetemén fejezte be, ahol 17.7 pontot átlagolt. Első profi szezonjában tavaly a ciprusi Achilleas Kaimakliou együttesénél töltötte, ahol klasszikus irányítóként csapata vezéregyénisége volt. A bajnokságban átlagban 36.4 perc alatt 21.9 pontot, 5.2 gólpasszt és 4.2 lepattanót átlagolt. A triplákat 32, míg a büntetőket 87 százalékkal dobta.

Kaposvárra a lengyel élvonalból érkezik, ahol eddig a Spojnia Stargard gárdájánál kosárlabdázott. Itt mérkőzésenként 25 perc alatt 12.3 pont és 3.6 gólpasszt átlagolt. A 188 cm magas, 25 esztendős Isiah Brown a 7-es mezben fog pályára lépni a Kometa Kaposvári KK színeiben.