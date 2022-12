A találkozó tétje az alapszakasz utolsó fordulójában az volt, hogy ki zárja a bajnokság ezen részét az első helyen. A mérkőzés hatalmas küzdelmet hozott. A félidőben még tíz ponttal a vendégek vezettek, de Kasi csapata a végére felzárkózott és hosszabbításra mentette a meccset. A ráadást pedig 14–7-re megnyerték a fiatalok, ezzel 86–79-es győzelmet arattak.

Szőke Balázs fiai így alapszakaszgyőztesként, kilenc győzelemmel és egy vereséggel zártak.

Kasi/A–Zsíros Akadémia Kőbánya/A 86–79 (11–20, 24–25, 22–12, 15–15, 14–7)

Kasi: Yake 3, Szőke 17/6, Óliás 21, Fehérvári 15/9, Antalics 22/3. Csere: Czink 3/3, Kárpáti 2, Horváth 3, Bellai, Fáncsi, Szász. Edzők: Szőke Balázs, Tamás Péter.

Szőke Balázs: – Utolsó mérkőzésünkön az alapszakaszban a Zsíros Akadémia csapatát fogadtuk. A találkozó a csoportunk első helyéről döntött, illetve a rájátszásba is vitte magával mindkét gárda az egymás elleni eredményét, hiszen az már biztossá vált, hogy e két együttes végez az 1.-2. hely valamelyikén. A budapesti mérkőzésen hétpontos Kőbánya-győzelem született. Sajnos Bogdán Dávid és Pucz Zalán betegség miatt nem tudta vállalni a szereplést, várjuk őket vissza a csapatba, ezúton is jobbulást kívánunk nekik. Nagyon gyengén kezdtünk, frusztrált volt a csapat, nem a játékra koncentráltunk. Sajnos nem sikerült megállítani ellenfelünk gyors indításait, így a vendég csapat két gyors kisembere – a Simonics testvérek – révén hamar tízpontos előny épített ki. A második etapra védekezést váltottunk, de ez sem hozta meg a kívánt eredmény, lassúak voltunk, a szabad labdákra gyengén reagáltunk. A támadójátékunk már jobb volt, de még mindig nagyon magas volt az eladott labdáink száma. Már 15 pontos hátrányban is voltunk, de sikerült picit zárkóznunk, majd Fehérvári Csegő hármasával sikerült 10 pontra csökkenteni a különbséget a félidőre. A nagyszünetet követően jó szellemben tértünk vissza a parkettre, folyamatosan zárkóztunk fel, végre úgy játszottunk, ahogy azt az első pillanattól kellett volna. 57–57-es eredménnyel kezdtük meg a negyedik negyedet. Itt már a mérkőzés inkább a küzdelemről szólt, mintsem a szép játékról. Felváltva estek a találatok, fej-fej mellett haladt a két csapat. A végjátékra 4 pontos hátránnyal érkeztünk, de helyén volt a szívünk, és az utolsó támadást vezetve Óliás Gergő találatával hosszabbításra mentettük a meccset. A ráadásban a lélektani előny már nálunk volt, és két gyönyörű triplánkra ellenfelünknek már nem volt válasza, így sikerült behúznunk a mérkőzést.