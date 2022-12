A Siófok KC ifjúsági csapatának két játékosa, Grebenár Réka és Baranyi Dorottya is tornagyőzelmet ünnepelhetett a magyar női ifjúsági kézilabda-válogatottal, amely aranyérmet szerzett a lengyelországi Olimpiai Reménységek Versenyén.

– Az Olimpiai Reménységek Versenyére való felkészülést Győrben kezdtük napi két edzéssel, ezt követően utaztunk Lengyelországba, ahol Csehország és Szlovákia ellen nyertünk, a házigazdától viszont ha csak egy góllal is, de kikaptunk – kezdte Grebenár Réka, a Siófok KC ifjúsági együttesének kapusa. – Jobb gólarányunknak köszönhetően azonban így is megnyertük a tornát, így életem első nemzetközi megméretéséről arany­éremmel térhettem haza. Mindez nagy büszkeséggel tölt el és remélem, hogy az edzőim is elégedettek voltak velem. Bízom benne, hogy a folytatásban is kapok lehetőséget címeres mezben, ezért mindent meg fogok tenni.

– Egy fárasztó hét van a hátam mögött, de a Lengyelországban szerzett aranyérem és az élmény mindenért kárpótol – fogalmazott Baranyi Dorottya, a Siófok KC ifjúsági csapatának irányítója. – Nagy megtiszteltetés, hogy újra meghívót kaptam és magamra ölthettem a címeres mezt. Köszönöm a lehetőséget és az edzőim támogatását. A folytatásban azért fogok dolgozni nap mint nap, hogy újra és újra ott lehessek a válogatott összetartásain.

Eredmények

Magyarország–Csehország 29–22 (16–8)

​Magyarország: Hornyák Anna, Hargitai Norma, Grebenár Réka (kapusok) – Varga Dalma 6, Vadkerti Luca 3, Kiss Diána 9, Bali Boróka 1, Szeibert Anna, Balogh Veronika 1, Himer Laura 1, Fazekas Virág, Seres Liza, Vajda Luca 1, Baranyi Dorottya 2, Kapu Zsófi 1, Sipos Angéla 3, Rédecsi Polett, Szár Evelin 1.

Magyarország–Szlovákia 31–20 (14–8)

Magyarország: ​Hornyák Anna, Hargitai Norma, Grebenár Réka (kapusok) – Varga Dalma 1, Vadkerti Luca, Kiss Diána 7, Bali Boróka 3, Szeibert Anna 1, Balogh Veronika 3, Himer Laura 4, Fazekas Virág 4, Seres Liza 1, Vajda Luca, Baranyi Dorottya 1, Kapu Zsófi, Sipos Angéla 3, Rédecsi Polett 1, Szár Evelin 2.

Magyarország– Lengyelország 16–17 (7–8)

Magyarország: ​Hornyák Anna, Hargitai Norma, Grebenár Réka (kapusok) – Varga Dalma, Vadkerti Luca, Kiss Diána 3, Bali Boróka 2, Szeibert Anna, Balogh Veronika 1, Himer Laura, Fazekas Virág 3, Seres Liza 1, Vajda Luca, Baranyi Dorottya 2, Kapu Zsófi 2, Sipos Angéla, Rédecsi Polett 2, Szár Evelin.



Grebenár Réka (balról) és Baranyi Dorottya remekül helytállt a lengyelországi versenyen

Fotó: MW