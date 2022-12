Az esztendő utolsó mérkőzésére készült a NEKA U22 csapata a női kézilabda NB II. Dél-nyugati csoportjában, az ellenfél pedig a fővárosi Szent István SE U22 együttese volt. A boglári fiatalok az egész ősz során mutatott magabiztos, lendületes játékkal és kiváló kapusteljesítménnyel hétgólos, 33–26-os győzelmet arattak, amivel biztossá vált, hogy az élről várhatják majd a folytatást 2023-ban, tájékoztatott hivatalos honlapján, a neka.hu-n a Nemzeti Kézilabda Akadémia.

SZISE U22–NEKA U22 26–33 (14–22)

Budapest, Kistext Sportcsarnok, 40 néző. V.: Kriskó Á., Petrik-Varga Á.

SZISE U22: Csöndör N., Halápi L. (kapusok) – Csák L. 1, Szalai J. 2, Kosaras J. 2, Sörös Zs. 1, Décsei K. 1, Ari Zs. 11, Ugrai D.4, Törőcsik L., Kenéz F. 3, Herr Zs., Jordán E., Francsics R. 1. Vezetőedző: Márczy Gábor.

NEKA U22: Horváth Sz., Szilágyi P. (kapusok) – Mentes J. 5, Molnár R. 1, Zakor Á., Faragó L. 2, Berei K. 4, Pónya R., Csamangó L. 7, Petruska D., Katona L. 3, Kazeem A. 4, Csamangó N. 3, Molnár F. 1, Jelena F.2, Kriston K. 1. Vezetőedző: ifj. Kiss Szilárd.

Hétméteresek: 10/8, illetve 3/2.

Kiállítások: 4 perc, illetve 12 perc.



Fotós: Németh Levente



ifj. Kiss Szilárd: – Gratulálok mindenkinek az őszi teljesítményéhez, a bajnokság eléri a célját. A mérkőzésen is bebizonyosodott, minden találkozón lehet, és van mit fejlődni.

Faragó Lea: – Ez volt az év utolsó meccse és szerettük volna mindenképp jól lezárni az esztendőt. Az összecsapás elején védekezésben nem voltunk elég agresszívak, így szoros volt az eredmény. Később kapcsoltunk és elléptünk az ellenféltől. A második félidő elején tovább tudtuk növelni az előnyünket és ezt a hátralévő időben sikerült is megtartani.

Alba Fehérvár KC U22–Rinyamenti KC SE Nagyatád 37–35 (22–16)

Székesfehérvár, Köfém Sportcsarnok, 30 néző. V.: Gyurcsek A., Szarka N.

Alba Fehérvár KC U22: Stark P., Beszteri E. (kapusok) – Mester M. 4/1, Tóth L., Szabó E. 3, Mihály K. 3/2, Tolnai L. 5/1, Sulyok R. 8, Németh D. 1, Marton J., Dubán N. 2, Takács D., Flatsker F. 2, Gyöpös Sz. 1, Czenki P. 3, Bojtos B. 5. Vezetőedző: Madár Gabriella.

Rinyamenti KC SE Nagyatád: Torma K. 2, Druzsin R. (Kapusok) – Ghetu A. 10/1, Patak S. 8, Horn M. 6, Brezovszky F. 4/1, Magó A. 2, Karsai A. 3. Vezetőedző: Madarász Péter.

Hétméteresek: 5/3, illetve 4/2.

Kiállítások: 6 perc, illetve 4 perc.

A bajnokság állása: 1. NEKA U22 (10 9 0 1 323–236 87) 18 pont, 2. Mohácsi TE 1888 (10 7 1 2 322–264 58) 15 pont, 3. Alba Fehérvár KC U22 (10 7 0 3 342–322 20) 14 pont, 4. Gárdony-Pázmánd NKK U22 (10 6 1 3 287–321 -34) 13 pont, 5. Szekszárdi FGKC (9 6 0 3 303–221 82) 12 pont, 6. Siófok KC U22 (9 5 2 2 293–267 26) 12 pont, 7. Rinyamenti KC SE Nagyatád (10 3 3 4 306–314 -8) 9 pont, 8. SZISE U22 (10 2 1 7 274–300 -26) 5 pont, 9. DKKA U22 (10 2 1 7 266–292 -26) 5 pont, 10. Tungsram SE (10 1 1 8 244–313 -69) 3 pont, 11. Hévízi SK (10 1 0 9 265–375 -110) 2 pont.

***

A NEKA korosztályos fiúcsapatai a Budai Farkasok otthonában léptek pályára az év utolsó mérkőzésén, és a győzelmeknek köszönhetően megőrizték vezető helyüket a tabellán. Az U20-as találkozó rangadóhoz méltó gyors, izgalmas és színvonalas meccset hozott, a somogyiak a hajrában fordítottak, végül – a kivédett időntúli hétméteresnek is köszönhetően – 27–26-ra nyertek. Az U18-as bajnokságban a boglári fiúk szoros csatában múlták felül a hazaiakat.

U20, I. osztály – 13. forduló

Budai Farkasok-Rév Group–Nemzeti Kézilabda Akadémia 26–27 (13–14)

Budaörs, Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand, 70 néző. V.: Haskó T., Natkai N.

Budai Farkasok-Rév Group: Szabad D., Szász I. (kapusok) – Puskás M. 5 (3), Csányi Cs. 4, Nagy–Jávori B. 4, Bencsik L. 3, Liziczay B. 3, Bodon M. 2, Dósa H. 2, Pádár P. 2, Kirchof T. 1, Bognár P., Juhász G., Keszler A., Oldal Zs., Willi O. Vezetőedző: Korsós Ádám.

Nemzeti Kézilabda Akadémia: Győri N., Radvánszki A. (kapusok) – Nyéki I. 8 (4), Bodnár B. 7, Deák Á. 4 (1), Bali B. 3, Kanyó B. 3, Faluba F. 2, Angebrandt Á., Benain A., Kiss M., Lendvai Sz., Pintér D., Tokodi D., Varga B., Viski Sz. Vezetőedző: Kopornyik Zsolt.

Hétméteresek: 4/3, illetve 5/5. Kiállítások: 4 perc, illetve 4 perc.

U18 I. osztály – 13. forduló

Budai Farkasok-Rév Group–Nemzeti Kézilabda Akadémia 30–34 (15–17)

Budaörs, Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand, 70 néző. V.: Haskó T., Natkai N.

Budai Farkasok-Rév Group: Geröly D., Pénzes B. (kapusok) – Mózer F. 9 (4), Horváth D. 5 (3), Boros G. 3, Grama Zs. 3, Havasi M. 3, Kardos B. 3, Keszler A. 2, Hoskó P. 2, Deák I., Fürjes B., Hunyadvári L., Kozma L., Pártos M. Vezetőedző: Teimel Róbert.

Nemzeti Kézilabda Akadémia: Csányi P., Széll R. (kapusok) – Csanálosi R. 8 (2), Lendvai Sz. 8, Szabadi M. 8, Héjjas B. 3, Juraskó M. 2, Zakor Z. 2, Beregi M. 1, Kiss M. 1, Császár Á., Hajzer D., Hunyadi F., Rotter Zs. Vezetőedző: Lehőcz Zoltán.

Hétméteresek: 10/7, illetve 3/2. Kiállítások: 2 perc, illetve 6 perc.