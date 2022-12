Nem esélytelenek a bogláriak, hisz a két korábbi akadémistát, Mérait és Juhászt is a soraik közt tudó várdaiak nincsenek jó passzban, három nyeretlen találkozóval a hátuk mögött várják ezt az összecsapást! Októberben a Siófok KC nyert az otthonukban (17–26), majd novemberben Magyar Kupa–meccsen ikszeltek (25–25) az élvonal másik újoncával, a Békéscsabával, ami a sorozattól való búcsút jelentette számukra, végül decemberben Vácon buktak (26–20) miután az első félidőben csak nyolc gólra voltak képesek. – Alacsony színvonalon, sok hibával játszottunk – nyilatkozta az utóbbi vereség után Bakó Botond vezetőedző, aki szerint továbbra is keresik önmagukat, bíznak abban, hogy előbb–utóbb átszakad a gát és egy győzelem visszahozza a hitüket és azt a formát, amely szükséges a folytatáshoz.



Boglári oldalon sem sokkal jobba a helyzet, ugyanis a csabaiak elleni győzelem után alaposan visszaesett a támadójátékuk! Győrben még tudtak húsz gólt dobni (34–20), ám Magyar Kupa–meccsen, a Moyra–Budaörs Handball ellen otthon, hétgólos első félidő után csak tizenkilenc jött össze (19–20). Kis is estek... A Fradival szembeni meccsen saját közönségük előtt tizenhatig jutottak (16–31) miután volt egy tizenhét és fél perces (!) gólcsendjük. Rácalmáson, a Dunaújvárosi KKA vendégeként sem szórták a gólokat, tizennyolcnál álltak meg egy gyenge találkozón, de legalább ez hozott egy pontot a konyhára (18–18). A sikerhez vezető út egyik fontos eleme lehetne, ha Bohus Beáta vezetőedző javítani tudna a támadójátékon, mert ment ez jobban is! Az első négy fordulóban – Érd, Siófok KC, Praktiker–Vác, EUbility Group-Békéscsabai ENKSE – a gólátlaguk 27,25 volt meccsenként…



A NEKA mellett azonban épp a Kisvárda Master Good – a Békéscsabával egyetemben – a leggyengébb támadójátékkal bíró klub, pedig légiósokban nincs hiány, szerb kapusuk (Graovác) van, mezőnyben pedig akad japán (Akijama), szerb (Radojevic) és szlovák (Trunková, Habánková) kézilabdázó is egyaránt, mégis a mezőny második feléhez tartoznak. A balatoni oldalon ezzel szemben csak magyar fiatalok szerepelnek, akik remélhetőleg ezúttal igazolják tehetségüket. – A legfontosabb, hogy csökkentsük a technikai hibáink számát és védekezésben is nagyon koncentrálnak kell lennünk – nyilatkozta a klub honlapján Horváth Petra. – Nagyon kemény kézilabdát játszanak, védekezésben "falat nyitnak", erre próbálunk készülni, hogy jobban tudjunk támadni.