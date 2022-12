A bajnoki táblázatra pillantva szinte hihetetlen, de öt forduló után a BFC Siófok még három ponttal vezetett a diósgyőriek előtt, ebből lett tizenhárom forduló alatt tizenhét (!) pontos hátrány az utóbbiakkal szemben. Hogy ez így alakult az nem csak a kétség kívül remekelő piros–fehérek érdeme, hisz a balatoniak hétről hétre egyre gyengébb teljesítménnyel rukkolnak elő, Kozármislenyben pedig elértek a lejtő aljára. Annak ellenére, hogy Domján edző huszonnyolc játékosnak adott lehetőséget az ősszel! Kis túlzással már csak a szakmai stáb nem lépett pályára.

Hutvágnerék utoljára október ötödikén játszottak kapott gól nélküli meccset, a Pécsi MFC ellen, otthon, azóta kilenc bajnokin tizennyolc találatot szedtek be, vagyis meccsenként átlag kettőt. Ehhez jön egy Magyar Kupa kiesés három kapott góllal az alacsonyabb osztályú ESMTK otthonában. Az elmúlt szezonban tizenkilenc találkozó után huszonkét kapott gól állt a BFC Siófok neve mellett, most pedig már harminc. A pocsék védekezésüknek is köszönhetően Domján edző tanítványai négymeccses nyeretlenségi szériában vannak, három vereséggel a hátuk mögött utaznak Diósgyőrbe. Ez azért bosszantó, mert a háromból kettő – Mosonmagyaróvár, Kozármisleny – szerény(ebb) képességű, kiesés ellen küzdő, újonc csapatokkal szemben születette meg, persze a tizenötödik Budafoktól kapott hármas sem mutat sokkal jobban. Ezek az eredmények, illetve a forma nem sok jót ígér a Diósgyőr ellen, miként az sem, hogy Horváth Péterék immár 325 perce nem rúgtak gólt! Miskolcra mindenestre Vágó nélkül utaznak, aki Kozármislenyben begyűjtötte ötödik sárgáját, hogy az nem piros volt, nem rajta múlt. A védekezést nem tette stabilabbá az utóbbi csatasorba állítása, de más változtatásai sem voltak sikeresek Domján edzőnek, akinek néhány játékosa ezúttal is gyenge teljesítményt nyújtott, Polényi az ellenfélnek adott gólpasszával közülük is "kiemelkedett". Utóbbi miskolci születésű, így neki a diósgyőri mérkőzések mindig kiemelt jelentőségűek, remélhetőleg a csapat ott már más mentalitással és más játékfelfogásban lép pályára, mert ha nem, akkor esélyük sem lesz szoros meccset játszani. Polényi mellett a somogyi játékoskeretből Nikházi, Makrai és Forgács is volt a DVTK labdarúgója.

A balatoniakkal ellentétben a DVTK nagyon jó formát mutat az edzőváltás óta, az ötödik fordulóban hat ponttal még a tizenharmadikok voltak, amikor Dragan Vukmir helyett Szergej Kuznyecov vette át az együttes, melyet a tabella első helyéig vezetett. Az utóbbival tizennégy forduló alatt 34 pontnál járnak, volt egy kilenc meccses veretlenségi sorozatuk, nyolc győzelemmel, aminek a Szombathely vetett véget a hétvégén (1–2). Az utóbbiak jól küzdöttek kétségtelen, de rengeteg helyzetet rontottak el a piros–fehérek és a kapusok Danilovic bakija is kellett a vereségükhöz. A Siófok ellen ezek után javítani szeretnének, kétszer nem hibázhatnak szurkolóik előtt az év utolsó bajnokiján. A siker egyik kovácsa Lukács lehet, aki már nyolc találatnál jár, a szezon zárására nagyon belelendült, hisz ebből a nyolcból négyet a legutóbbi öt találkozón szerzett. A balatoniak ellen egy hiányzója biztosan lesz Kuznyecov edzőnek, ugyanis Csirmazra eltiltás miatt nem számíthat.

Tizenhárom éve győzelem nélkül

A két klub tizennyolc első osztályú és öt másodosztályú meccset játszott egymással, melyből tizenkettőt nyert meg a Siófok és "csak" hatot a Diósgyőr. A két klub 1984 augusztusában játszotta egymással eső bajnokiját a Balaton partján, akkor hátrányból felállva nyert nyert (2–1) a Horváth II. – Brettner, Pardavi, Onhausz (Jankovics), Virág – Szajc, Bódi, Olajos – Tiber (Belényesi), Horváth I., Zsadányi összetételű hazai együttes Olajos és Jankovics góljaival, ötezer néző előtt. A tavasszal is Szőke Miklós együttese volt a jobb, Dzurják révén akkor is a DVTK vezetett, ám Horváth I. és a csereként beálló Boda két-kettő és Szejcz egy góljával kiütötték ellenfelüket. Diósgyőrben a legutóbbi három találkozójukat elbukták a somogyiak, legutóbb 2009-ben nyertek a náluk megfordult Honma Kazuoval felálló piros-fehérek ellen Ekounda találatával Aczél Zoltánnal a kispadon a pályán pedig többek közt Hegedűs Gyulával, Magasföldivel, Kanta Szabolccsal, Köntössel, Ivancsiccsal, Nagy Lajossal.