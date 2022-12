Ha a győzelem nem is jött össze a döntetlent azért kiharcolta a Magura Cisnadie otthonában a Siófok KC, mely az első félidőt kettővel nyerte, így összesítésben már tizeneggyel ment, így némileg érthető a balatoni koncentráció visszaesése a második félidőre. Mavsarék jól kezdtek, a házigazdák ebben a harminc percben csak futottak az eredmény után, húsz perc után már hárommal volt az előnyük, melyből a félidőre kettő meg is maradt.

Ebben a játékrészben Mavsar hatig jutott, ötször büntetőből volt eredményes, a legtöbb akciógólt a Kiss, Such, Milosavljevic jegyezték, akik egyaránt két-két találatig jutottak. Rajcic öt védéssel zárt, tizennyolc lövésből, míg a másik oldalon Pasca csak három hárítást tudott bemutatni. Az odavágón remekelő szélsőnek, Neagunak nagyon nem ment, egy gólt dobott, helyette most Ader Kaber vitte a prímet támadásban, ötször is betalált, kétszer büntetőből.

A szünetet követően visszavettek a tempóból a balatoniak, a házigazdák fokozatosan dolgozták le a hátrányukat a beálló Jlezi vezetésével, a negyvenegyedikben már háromgólos Cisnadie előnynél (21-18) kért időt Uros Bregar, akinek tanítványai ebben a fordulás után első tizenegy percben mindössze három gólt dobtak! Hatottak a tréner szavai, mert javult a védekezés, támadásban pedig elkezdte szórni a gólokat Kiss Nikolett, így végül sikerült egy döntetlent kihozni ebből a hatvan percből. Kiss hatig jutott a pihenőt követően, ő egyenlített tizenhét másodperccel a vége előtt, majd a hátralévő időt kivédekezték a somogyiak.

Az első találkozón a Debreczeni-Klivinyi duó tizenhét gólt dobott a román együttesnek, most Kiss Nikolett és Mavsar jelentett megoldhatatlan feladatot, akik tizenötig jutottak, a találatok több, mint felét ők jegyezték! Rajciot is kell emelni, aki az első félidei öt mellé a másodikban hozzátett még hét hárítást, volt, hogy egy támadáson belül két ziccert fogott, de kivédte Abed Kader büntetőjét is. Nem volt szerencséje a meccsen, kétszer is fejbe találták, ám mivel hétméterest ítéltek, elmaradtak az ezért járó kiállítások, a második után le is hozta őt Uros Bregar edző, így egy védést Herczeg Lili is elkönyvelhetett.

Női EHF Európa-Liga, 3 forduló, visszavágó:

CS Magura Cisnadie (román) – Siófok KC 28-28 (14-16)

Nagydisznód, Polyvalent Hall, 500 néző. Vezette: Dragana Jakovljevic, Danijela Sando Kovacevic (szerbek).

Magura: Pasca – Neagu 5(3), Guariero, Iskit-Caliskan 4, Jlezi 6, Rosu 3, Abed Kader 7(2). Csere: Mazareanu (kapus), Bardac, Ianasi 2, Gariaeva 1. Vezetőedző: Alexandru Mircea Weber.

SKC: Rajcic – Such 2, Kiss N. 7, Debreczeni-Klivinyi 2, N’diaye 1, Milosavljevic 3, Mavsar 8(5). Csere: Csapó K., Herczeg L. (kapusok), Wald, Kojic 1, Kajdon 2, Sirián 1, Lakatos, Juhász F. 1(1). Vezetőedző: Uros Bregar.

Hétméteresek: 6/5(2/2), illetve 6/6(5/5).

Kiállítások: 2(-) perc, illetve 10(4) perc.

Továbbjutott a Siófok KC összesítésben 61-52-es eredménnyel.