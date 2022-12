A nőknél az Arany-divízióban három hármas csoportot alakítottak ki, ahol a magyarok a C-ben Franciaországgal és Ukrajnával kerültek egy trióba. Így utóbbiakkal az Európa-bajnokság előtt kétszer is találkozni fognak, hiszen minden válogatott két-két mérkőzést játszik egymás ellen. A csoportmeccseket május 27. és június 18. között játsszák le. A legjobb négy közé a három csoportgyőztes és a legjobb második is kvalifikálja magát. Jelen állás szerint az elődöntőket és a finálét is oda-visszavágós rendszerben rendezik.

A férfi Ezüst Európa-ligában két hármas csoport került, ahol a magyar csapat a B-ben szerepel Ausztriával és Grúziával. Itt is két-két összecsapást vívnak egymással a válogatottak a csoportküzdelmek során, ugyancsak május 27. és június 18. között. A két első helyezett, valamint a legjobb második, illetve a június 24-25-i négyes döntőt rendező Ausztria jut tovább. Az Arany divízió Final Fourjának Horvátország lesz a házigazdája.

Elkészültek a mérkőzés időrendje is. A női válogatott Ukrajnával idén is Magyarországon játssza majd mindkét meccsét. Sikerült úgy alakítani a programot, hogy május huszonhetedikén és június tizedikén egyaránt hazai pályán játszhasson a férfi, illetve a női válogatott is, úgyhogy az biztos, ezek párosmérkőzések lesznek.

A női válogatott mérkőzései:

Május 27-én és 28-án Ukrajnával vívnak meg, június 4-5-én, illetve 10-én Franciaországgal.

A férfiválogatott mérkőzései:

Május 27-én és június 17-18-án Grúziával csapnak össze, míg június 3-4-én és 10-én Ausztriával.