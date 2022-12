Az első felvonáshoz képest nagyon nem indult jól a folytatás a kaposváriak számára. A vendégek sorozatban négy pontot indítottak, s csak ezután született meg az első hazai találat. Ezután tovább menetelt a Füred, míg a KNRC egyelőre nem találta a helyét, visszaesett a magabiztossága. Öt egységnél nem tudott közelebb kerülni az ellenfeléhez, míg az nagyon összeszedetten játszott a rendkívül erős támadásaival és blokkmunkájával. Már tízzel is mentek a vendégek, a különbség pedig addig nőtt, míg be nem húzták a második etapot.

A harmadik játszmára már minden értelemben visszatértek a pályára a hazaiak és ismét szoros meccset láthattak a nézők. A végletekig kiélezett volt a csata, egyik csapat sem tudott eltávolodni a másiktól. Az SZBRA jutott először szettlabdához, de a kaposváriak hamar egyenlítettek, s nem hagyták sokáig húzni az adok-kapok játszmát, így újra nagyobb előnyre sikerült szert tenniük.

A Balatonfüred kezdett jobban a folytatásban is, egy ötös sorozattal szórta meg ellenfelét. Végig a balatoni egylet volt lépéselőnyben, mindenképpen ki akarta harcolni az ötödik játszmát. Ám a kezdeti hatpontos vendégelőny szépen lassan eltűnt, ismét nagy küzdést mutattak be a somogyiak. De aztán újra a Szent Benedek oldalára billent a mérleg, már 19–23-ra is vezettek, amikor a hazai csapat megemberelte magát, s 23–23-ra egyenlített, majd a győzelemig meg sem állt. A második párharcra tizenhetedikén, szombaton kerül sor Balatonfüreden.

Kaposvári NRC–Szent Benedek RA 3–1 (23, –12, 24, 23)

Kaposvár, Városi Sportcsarnok, 450 néző. V.: Adler, Mezőffy.

KNRC: Bodovics (9), Ubavic (20), Godó (8), Gyimes (9), Renko-Ilic (3), Szedmák (19). Csere: Radnai Lili, Rády (liberók), Narancic (-), Hegyi (-), Budai (-), Radnai Luca (-). Vezetőedző: Vincent Lacombe.

Szent Benedek: Herbin-Baker (6), Koleva (13), Nacsa-Pekárik (13), Stijepic (18), Jankovic (1), Vacsi (10). Csere: Fáth (liberó), Grbac (1), Szerényi (-), Bashnakova (-). Vezetőedző: Dejan Desnica.

Vincent Lacombe: – Nehéz mérkőzés volt, de együtt egy csapatként tudtunk nyerni, meg tudtuk oldani a nehéz helyzeteket, megmaradt a fókuszunk és a hitünk. Következő lépésként szeretnénk jövő héten az elődöntőbe kerülni.