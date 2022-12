Első alkalommal, de teljes mértékben hagyományteremtő szándékkal rendezte meg a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola (KASI) az emlékérem átadó ünnepségét. A Kaposvár Városi Sportcsarnok első emeletén tartott ünnepségen a sportiskola azon növendékei vehették át a kitüntetést, akik a 2022-es évben nagy nemzetközi sporteseményen képviselték egyesületüket.

A KASI első emlékérmeit két kosárlabdázó Antalics Dániel és Halmai Dániel, valamint három úszó Király Flóra, Harsányi Mátyás és Kováts Alex vehette át Szita Károlytól, Kaposvár polgármesterétől, akik kiemelte: őszintén örülök annak, hogy a városban vannak olyan sportolók, akikre büszkék lehetünk. A városvezető hozzátette: Kaposvár sportmúltja az elődöknek köszönhető, de a jövő sportjáért már most hálásnak kell lennünk az utánpótlásnak.

Fotós: Lang Róbert

Antalics Dániel és Halmai Dániel a romániai Ploiesti városában rendezett B divíziós Európa-bajnokságon való részvételért érdemelte ki a kitüntetést. Harsányi Mátyás Romániában, egészen pontosan Otopeniben, a junior úszó Európa-bajnokság képviselte hazánkat, akárcsak Kovács Alex, aki emellett a besztercebányai XVI. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon is medencébe ugrott. A szlovákiai eseményen a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola másik sportolója, Király Flóra is rajthoz állt, aki ezen felül nyílt vízen, a portugáliai junior Európa-bajnokságon is helyt állt.

– Boldog vagyok, hogy megkaphattam ezt a díjat és köszönöm mindenkinek, akik hozzásegített ehhez – fogalmazott Király Flóra, a KASI úszója. – Ebben az évben sokat fejlődtem, ez az időeredményeken is megmutatkozott. A jövőbeli célom, hogy újra szintet ússzak az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra.

Fotós: Lang Róbert

Király Flóra legutóbb a szegedi rövidpályás korosztályos országos bajnokságon állhatott dobogóra, de fiatal kora ellenére ezt megelőzően a kaposvári felnőtt rövidpályás országos bajnokságon is rajtkőre állt.

– A felnőttek között sikerült a legjobb tizenhat közé kerülnöm, míg a saját korosztályomban értékes helyezéseket értem el, többször voltam dobogós, illetve a váltókban is tudtam segíteni a csapatot – tette hozzá a sportoló.

A KASI meghatározó szerepet játszik a város sportéletében, sőt, bekerült a kiemelt vidéki sportszervezetek közé. A sportiskolánál óriási fegyverténynek tartják, hogy a hazai sikerek, országos bajnoki címek után, most már a nemzetközi versenyeken való részvétel és eredményesség lehet szakosztályaik célja.

Fotós: Lang Róbert

–Sportiskolának két fő iránya van, az egyik, hogy mi vagyunk az élsport utánpótlása – emelte ki a közel ezer sportolóval büszkélkedhető KASI igazgatója, Fekete Ádám. – A másik, s talán a fontosabb, hogy minél több gyerekkel szerettessük meg a sportot és ez a szeretet aktívan kísérje végig az életüket. Úgy gondolom, jó úton járunk, hiszen egyre több kaposvári sportoló képviseli hazánkat egy világversenyen, ezért is született meg a KASI Emlékérem ötlete. A kaposvári sportélet dicsőséges és hosszú eredménysorral büszkélkedhet, viszont az utánpótlás most jutott el arra a szintre, hogy érkeznek a kiváló nemzetközi eredmények és bizakodhatunk abban, hogy ez folyamatos így lesz. A város és az állam támogatásával szintet tudtunk lépni és felvesszük a versenyt a legjobb magyar és nemzetközi egyesületekkel.