A Dél-dunántúli Cikluszáró Úszóverseny harmadik napjával búcsúztak a régió úszói az idei szezontól, valamit a Csik Ferenc Versenyuszodától is, melynek tízpályás medencéjéből a rendezvény után el is kezdték leengedni a vizet, hogy azt teljesen kicseréljék a januári újrakezdésre. Azonban ezt megelőzően 18 egyesület 280 versenyzője még rajtkőre állt, hogy szép eredménnyel zárja az esztendőt.

– A cikluszáróra azzal a céllal érkeztünk, hogy a versenyzőink javítsanak a legjobb idejükön és szokják az ötven méteres medencét, mivel nálunk csak 25 méteres van – mondta Szlavicsek Gizella, a marcali NivoMed Egyesület edzője. – A célunkat elértük, mindenki a legjobb idejével zárta az évet. Ezek alapján is elmondható, hogy remek évet tudhatunk magunk mögött. Igaz, csak fél éve dolgozom a NivoMed úszóival, hiszen ekkor egyesült a két marcali úszóegyesület.

A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola olimpikonja, Halmai Petra az elmúlt napokban Sopronban versenyzett testvérével, Blankával együtt, vasárnap azonban már Kaposváron ugrott medencébe. A mellúszó a hűség városában az 50, 100 és 200 méteres mellúszás döntőjében is aranyérmet szerzett, s az előbbi számban a kaposvári cikluszárón is begyűjtötte az első helyet.

A zárónap somogyi dobogósai:

100 m gyors. Férfi B: 1. Kováts Alex (KASI), 2. Sárközi Szabolcs (KASI), 3. Kovencz Áron (Adorján). C: 3. Gadányi Márk (NivoMed). D: 1. Ságvári Ádám Károly (KASI). Női A: 2. Marton Kitti (KASI). B: 2. Virág Emese (KASI), 3. Bakó Luca (KASI). D: 2. Gadányi Hédi (NivoMed).

50 m mell. Férfi C: 3. Karnis Kende (Adorján). D: 1. Lipák Barnabás (Adorján). Női A: 1. Halmai Petra (KASI), 2. Halmai Blanka (KASI), 3. Kardos Eszter (KASI). D: 1. Erős Karolina (NivoMed), 3. Klujber Hanna Napsugár (NivoMed).

100 m hát. Férfi B: 1. Kováts Alex (KASI), 2. Sárközi Szabolcs (KASI), 3. Vince Marcell (Adorján). D: 1. Ságvári Ádám Károly (KASI), 3. Szabó Albert Zétény (Adorján). Női A: 2. Marton Kitti (KASI). B: 2. Virág Emese (KASI), 3. Bakó Luca (KASI). C: 3. Juhász Anna (Adorján). D: 2. Gadányi Hédi (NivoMed).

50 m pillangó. Férfi B: 1. Vince Marcell (Adorján). D: 2. Ságvári Ádám Károly (KASI). Női A: 1. Halmai Blanka (KASI), 2. Király Zsófi (KASI).

200 m mell. Férfi C: 3. Karnis Kende (Adorján). D: 1. Lipák Barnabás (Adorján), 2. Detrich Viktor (NivoMed). Női A: 1. Kardos Eszter (KASI), 2. Király Zsófi (KASI). B: 3. Pásztó Kíra Kármen (KASI). C: 3. Kovencz Odett (Adorján). C: 2. Erős Karolnia (NivoMed), 3. Klujber Hanna Napsugár (NivoMed).

200 m pillangó. Férfi B: 1. Kováts Alex (KASI), 2. Sárközi Szabolcs (KASI). Női B: 1. Virág Emese (KASI). D: 1. Bátori Csilla (KASI).