Az U20-as férfikosárlabda-bajnokságban szereplő Kometa Kaposvári KK U 20-as csapata legutóbb nagy csatában vereséget szenvedett a Sopron KC együttesétől, s ezúttal, egy hosszú út után, a Nyíregyháza vendégeként lépett pályára. Fehérvári Csegő már tudta vállalni a játékot, a felnőttcsapatban is egyre nagyobb szerepet kapott Halmai Dániel viszont ezúttal kimaradt a keretből.

Már a meccs elején magunkhoz ragadtuk a kezdeményezést és az első negyed végére hatpontos előnyt harcoltunk ki, s a különbséget a félidő végéig megdupláztuk. A két együttes közötti szakadék volt mélyebb is, ám a hajrában kicsit feljebb tudtak zárkózni a hazaiak. A folytatásban sem adták alább Kometa kosarasai, folyamatosan húztak el riválisuktól és végül megérdemelt, magabiztos győzelmet arattak.

A pont- és a VAL-király is Paár Márk volt, összesen huszonegy egységig jutott, s 35-ös index-szel zárt, ezek mellett még szereztt hét labdát és öt gólpasszt is kiosztott, s nyolc kiharcolt faultja is volt. Antalics Dániel és Szőke Bálint is dupla-dupláig jutott; a center a tizenhét pontja mellett, tizenhárom lepattanót kaparintott meg, közte négy támadót. Társa tizennégy pontig és tíz lepattanóig jutott.

Nyíregyháza Blue Sharks U20–Kometa Kaposvári KK U20 70–96 (21–27, 17–23, 19–28, 13–18)

Nyíregyháza, Zrínyi Ilona Gimnázium Tiszavasvári úti Tornacsarnoka. V.: Nyíri P., Tóth T.

Kometa Kaposvári KK U20: Paár M. (21/6), Oliás G. (8), Szőke Bálint (14/3), Hajduk A. (16/9), Antalics D. (17). Csere: Fehérvári Cs. (11/9), Yake M. (3/3), Kárpáti L. (-), Czink L. (6/6). Vezetőedző: Szőke Balázs, edző: Filipovics Gordan.

A Nyíregyháza Blue Sharks U20 legjobb dobói: Végső B. (20/9), Tóth G. (14), Mohánszki (13), Pollák M. (13).