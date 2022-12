Az NB III. Nyugati csoportjában szereplő Kaposvári Rákóczi FC egy megfiatalított kerettel vágott neki az őszi szezonnak. A keret átlagéletkora csak kicsivel több mint 22 év, ráadásul sok az olyan játékos, amely a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiáról került ki. A vezetőedző, Horváth Rudolf ezzel nemcsak a fiatalszabályt tartotta szem előtt, hanem azt is, hogy fejlődjenek a játékosok.

– Az akadémiai rendszer elindulása óta nehéz felvenni a versenyt az utánpótlás-nevelésben a kiemelt akadémiákkal, láthatóan sokkal nagyobb keretek között dolgoznak, így nekünk a napi munkára kell hagyatkoznunk – mondta Horváth Rudolf, a Kaposvári Rákóczi FC vezetőedzője. – Sok tekintetben egy olyan tehetségközpont, mint a Bene Akadémia nem veheti fel a versenyt egy kiemelt akadémiával. Ennek ellenére rengeteg saját nevelésű játékost szerepeltetünk, olyanokat is, akik tapasztalatlanok voltak. Nekünk nem egy játékost kell beépíteni egy jó csapatba, hanem egy alakuló gárdába kell három-négy saját nevelésű fiatalt. A harmadosztályban nehéz játszani, sok a párharc, kevés a játék, talán csak az ETO és a III. kerületi TVE épít futballra, a többiek inkább a párharcokra. A fiatalok így egyből a mély vízbe kerülnek, valaki megállja a helyét, valakinek több idő kell. Kialakult egy jó kapcsolat az U19-es csapattal, amely Horváth Miklós irányításával szinte ugyanazt a munkát végzi, mint a felnőttegyüttes. Az utánpótlásban is elvárjuk azt a szakmai munkát, amivel érvényesülni tudnak majd az első csapatnál. Ennek ellenére az első év vízválasztó, van, aki lemorzsolódik, de van, aki berobban. Szerencsére nálunk utóbbiból volt több. Elindítottunk egy juniorprogramot, csütörtök délelőtt a felnőttcsapat együtt készül az utánpótlásból olyanokkal, akik a teljesítményük alapján megérdemlik ezt a lehetőséget. Tudjuk, nehéz beépülni a felnőttcsapatba, ehhez az úthoz idő kell, mi viszont elindultunk rajta. Időt kell hagyni a fiataloknak, de azt is tudjuk, hogy ebből kevés van, mert Kaposváron eredmény kell, hiszen nem a harmadosztály az elvárt. Azt viszont még nem lehet elvárni, hogy minőségben a többi csapat fölé kerüljünk. Főként tengelyben vannak olyan saját nevelésű játékosaink, akik tudnak segíteni, és képesnek érzem őket az osztályváltásra. Tervezéssel, céltudatosan, a hibáikat elfogadva egy közös szakmai munkával lehet rájuk számítani. Szerencsére nagyon jó a kapcsolat az akadémia és a felnőttcsapat között, így már tudjuk, hogy kik azok, akik majd a segítségünkre lehetnek.

Az őszi szezon folyamán összesen 23 labdarúgó lépett pályára a Rákóczi mezében, közülük tizennégyen nevelkedtek valamikor a kaposvári utánpótlásban. A keret átlagéletkora 22,3 év, ami igen fiatalnak mondható. A mögöttünk hagyott húsz bajnoki mérkőzés során kilenc húsz év alatti játékos kapott lehetőséget. A fiatalok közül a legtöbb időt, pontosan 1447 percet a 17 éves Horváth Balázs töltötte a pályán a bajnokságban. Őt két belső védő követi, a 19 éves Harsányi Dániel 990 perccel, majd az U19-es válogatottban is bemutatkozó, 18 esztendős Heil Máté 902 perccel.