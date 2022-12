Az előző fordulóban – öt vereség után – végre újra győzelemnek örülhetett a Kometa Kaposvári KK, mely a Nyíregyháza otthonából hozta el a pontokat. A találkozón már pályára lépett új irányító, Isiah Brown is, igaz a meccs előtt rosszul lett, ennek ellenére vállalta a játékot. A somogyiak elenfele, a DEAC egy győzelemmel állt előttük a tabellán, ezért, ahogy Hendlein Roland is fogalmazott, nagyon fontos volt számukra a győzelem kiharcolása.

A találkozó előtt köszöntötték Ivan Rudezt, aki csütörtökön ünnepelte születésnapját és a klub technikai vezetőjét, Mihályfalvi Pétert, aki hétfőn. A meccs előtt Halmai Petra dobta fel a labdát, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszó olimpikonja több szállal is kötődik a csapathoz, és a megyeszékhelyhez, Halmai Dániel és Szőke Bálint is unokatestvére, s Kaposváron készül fel a 2024-es ötkarikás játékokra.

Először a nyolcadik percben ugrottak talpra a szurkolók, amikor is Halmai Dániel szolgálta ki három magasember között előzékenyen Tomislav Gabricot, aki könnyű ziccert szerezhetett. De addig is koncentráltan, szép támadásokat vezetve kosárlabdázott a Kometa, amiért a publikum rendkívül hálás volt. Aris triplájával nőtt tíz pont fölé a különbség, majd Halmai Dániel is betalált. A negyed utolsó labdája is a hazaiaké volt, de Gabric triplája leperdült a gyűrűről.

A második felvonásban ott folytatták, ahol abbahagyták, sorra vezették a szép akciókat, Isiah Brown olyan lendületet hozott a játékba, amire nagy szükség volt. Ivan Rudez reklamált egy szituáció után, amiért technikait kapott, a büntető ült és egy triplát is érkezett belőle, így hamar a nyakukra ért a DEAC. A lehető legjobbkor jött Gabric távolija, ám sajnos Scott válaszaival már egyenlő volt az állás, sőt a vezetést is átvették a vendégek, egészen Brown és Gabric duplájáig, így mi házigazda vonulhatott előnnyel a nagyszünetre.

Fotós: Lang Róbert



A térfélcsere után nagy harc dúlt a pályán, ezt jól mutatta a sok fault és büntető, valamint a megítélt technikai hibák is, de a fór Hendleinéknél volt. A hazai szurkolók űzték, hajtották csapatukat, mindig ott voltak, amikor szükség volt rájuk. Aris emelt be egy távolt, majd Brown verte meg emberét és vágott be egy duplát, jött is David Dedek időkérése, melyet után dán karmesterünk újabb trojkát dobott. De a Debrecen nem adta fel, elég volt néhány hazai hiba, máris feljöttek három egységnyire, de az etap utolsó kosarát, ráadásul egy hármast, Gabric szerezte.

A zárószakasz elején hamar kiegyenlítettek a hajdúságiak, ha lehet, még tovább fokozódtak az izgalmak. Gabric jó méterrel a triplavonal mögül talált be, s ezzel némi lélegzethez jutottak a kaposváriak az idegek csatájában. Közben Hughes begyűjtötte ötödik hibáját, így az utolsó négy percre elvesztették a kiváló centrt. A hajrához közeledve, átvette a vezetést a rivális, de Bogdán azonnal egalizált. Aris révén visszavették a vezetést a somogyiak, Brown pedig hidegvérrel vágott be egy triplát, ahogy Tóth Ádám is. Az utolsó perceket állva tombolták végig a szurkolók, akik szinte győzelembe hajszolták a csapatot, mely nagyon fontos diadalt aratott a DEAC ellen, hiszen egy közvetlen riválist sikerült legyőzni, ráadásul egy végig kiélezett összecsapáson.