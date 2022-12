Egyszer sem vezettek a házigazdák, így mindenképp megérdemelten nyerte az év utolsó bajnokiját a nagyobb játékerővel, bővebb játékoskerettel bíró HSA NEKA, ám meg kell jegyezni, a lelkes házigazdák végig ott loholtak a nyakukban, a huszonharmadik percben még ki is egyenlítettek (10–10). Ekkor jött a mérkőzésnek egy olyan periódusa, amikor megtörhették volna a házigazdákat, ám Dobi, Karai, Temesvári góljai (10–13) után utóbbi lövését védte Merkovszki, majd a kapufát találta el. Enomoto viszont nem hibázott, így négy helyett kettő csak közte...



A szünet után tizenegy perccel is három volt a bogláriak előnye, ekkor Papp lövését védte Merkovszki, aki megfogta Krakovszki Zsolt büntetőjét is, így megint nem sikerült megroppantani a Farkasokat, sőt, egy gólra még fel is zárkóztak (19–20), amikor Papp lenyugtatta a kedélyeket (19–21). Nyolc perccel a lefújás előtt harmadszor is megléptek hárommal a bogláriak (22–25), ám ezúttal már nem hagyták kiénekelni a sajtot a szájukból, a Sztraka, Ács, Dely trió találatival megnyerték a találkozót.





A lefújás után Sztraka Dániel választották a meccs legjobb vendégjátékosának, aki negyvenöt percet töltött a pályán, hat lövésből négy gólt szerzett, volt egy rontott hetese is. Hogy nem volt az igazi a koncentráció somogyi oldalon, azt jól mutatja, hogy rontottak öt (!) hétméterest és dobtak három kapufát, emellett számtalan ziccert rontottak, Merkovszki tizennyolc védéssel zárt. Sztraka mellett ki kell emelni Papp Tamást is, akinek oroszlánrésze volt a sikerben, hét góljából ötöt a második félidőben dobott, ráadásul csak egy rontott próbálkozása volt a pályán töltött harminchárom perce alatt.





K&H férfi kézilabda liga – 13. forduló

Budai Farkasok-Rév Group – HSA NEKA 28–31 (12–13)

Budaörs, Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand, 500 néző. Vezette: Bíró Ádám, Kiss Olivér Bende

Budai Farkasok-Rév Group: Merkovszki – Kecskeméti 1, Enomoto 7, Vuleta 1, Kvastek 5, Nagy Sz. 4, Nourelden 2. Csere: Rédai, Németh A. 4 (1), Auer 1, Szövérdffy, Valler 2, Holdosi 1, Kovács Á. Vezetőedző: Koi Endre

HSA NEKA: Deményi – Krakovszki Zs. 2 (1), Dely 3, Sztraka 4 (1), Papp T. 7, Fekete D. 1, Sisa 1. Csere: Palasics (kapus), Krakovszki B. 3 (2), Tárnoki, Ács P. 2, Karai 1, Temesvári 3, Szilágyi B. 1 (1), Dobi 2, Kovács T. 1. Vezetőedző: Sótonyi László

Kiállítások: 10 perc (6 perc), illetve 4 perc (2 perc)

Hétméteresek: 1/1 (–), illetve 10/5 (5/3)

Piros lap: Szövérdffy (Budai Farkasok-Rév Group – 40.p.), Auer (Budai Farkasok-Rév Group – 44.p.)





MESTERMÉRLEG



Koi Endre: – Brusztolós, kemény mérkőzésen vagyunk túl, melyen nem a játék szépsége dominált, hanem a küzdelem. Sokat készültünk, sok energiát fektettünk a találkozóba, de a kritikus pillanatokban mindig belehibáztunk, így végig futnunk kellett az eredmény után.



Sótonyi László: – Mindkét csapat mindent megtett a két pontért, nagy csatát láthattunk, el kell ismerni, nem a színvonal, hanem a küzdelem dominált. A tavalyinál fiatalabb csapatunk van, ennek ellenére jól kezdtük a bajnokságot, majd egy kisebb megtorpanás jelentkezett, de örülök annak, hogy a legutóbbi három mérkőzésen visszatértünk a helyes útra.