Szolnokon zárja az évet a Kaposvári VK OB I.-es csapata, amely rövid időn belül harmadik alkalommal méri össze erejét a Tisza-parti alakulattal. A felek legutóbb november elején a Benu Magyar Kupa nyolcaddöntőjében találkoztak egymással. Akkor a Csik Ferenc Versenyuszodában öt, míg idegenben négy góllal maradtak alul ifjabb Berta Józsefék, akik számára szombaton 16 órakor újabb lehetőség nyílik a visszavágásra.

– A sportban semmi sem lehetetlen, most már talán a vízilabdában sem, bár régebben mindig egy kicsit szélsőségesebb eredmények születtek – fogalmazott a klub saját csatornáján Horváth Ákos, a Kaposvári VK játékosa. –Nem titkolom a hozzáállásunkat: hiába kaptunk ki kétszer is a kupában a Szolnoktól, úgy gondolom, hasonló erősségű a két csapat, így ennek tudatában vágunk neki a mérkőzésnek.

A Kaposvári VK a tabella kilencedik helyéről vág neki a szolnoki túrának, míg az Eurokupában is menetelő Szolnoki Dózsa a negyedik helyről várja a bajnokit. A Tisza-partiak ebben az évadban még veretlenek, de nem száz százalékosak, hiszen még a nyitófordulóban, az Eger ellen kiengedtek két pontot a kezükből. A Kaposvári VK viszont ennél sokkal többet, hiszen a Szeged, az Újpest és a Pécs ellen is kettőt-kettőt, míg legutóbb a Honvéd ellen legalább egyet, de inkább hármat, hiszen öt góllal is vezettek a somogyiak.

– Három mérkőzésen is olyan pontokat buktunk, melyek elengedhetetlenek lettek volna a magasabb célokhoz – tette hozzá Horváth Ákos. – Szeretném, ha végre stabil és kiegyensúlyozott lenne a játékunk, mert a Honvéd elleni hét-kettes előnyről végül háromgólos vereség sok mindennek mondható, de stabilnak nem.