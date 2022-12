A Szolnoki Dózsa otthonában zárta az évet a Kaposvári VK, amely szombaton, közel egy hónap leforgása alatt már harmadik alkalommal találkozott a Tisza-parti gárdával. Az előző kettő, Benu Magyar Kupa mérkőzésre nem szívesen emlékeznek vissza a somogyiak, hiszen előbb öt, majd négy góllal kaptak ki, így a bajnokságban már szerettek volna maradandót alkotni Juhász-Szelei Norberték, még úgy is, hogy az egyik legjobbjukat, Csoma Kristóf kapust ezúttal nélkülözték. A jó kezdéssel ezúttal sem maradtak adósak a somogyiak, akik Kacper Langiewicz emberelőnyös találatával szereztek vezetést, majd Pellei Frank volt eredményes, így kétgólos előnnyel nyitották a mérkőzést. A Szolnok viszont megmutatta, hogy miért is veretlen még a bajnokságban, s miért menetel az Eurokupában, hiszen előbb ledolgozta a hátrányát, majd a negyed vége előtt Pásztor Mátyás a vezetést is megszerezte a hazaiaknak. A KVK azonban Horváth Ákos büntetőjével ikszre hozta az első etapot. A második játékrész elején viszont jött egy újabb remek hazai sorozat, előbb Ágh György, majd Szeghalmi Zsombor, végül Vámosi Bertold volt eredményes. Utóbbi kétszer is, így három perc alatt megnyugtató, négygólos előnyre tettek szert a Tisza-partiak, akik összesen nyolcszor voltak eredményesek ebben a felvonásban. A KVK ezzel szemben csak Kakstedter Bendegúz révén tudta feltörni a védelmet, így el is dőlt a mérkőzés.

A fordulást követően harciasabbá váltak a somogyiak, sőt Szatmári Kristóf már az első kaposvári támadást gólra váltotta, de mindhiába, mivel nem tudtak kozmetikázni az eredményen, hiszen ez a felvonás is döntetlennel zárult. Az utolsó játékrész elején már a tízgólos hazai előnyhöz sem álltunk messze, hiszen Jansik Dávid és Belényesi Dávid növelte tovább a Szolnoki vezetést, majd a lefújás előtt nemsokkal, egy időkérés után Pető Attila akciógólja után alakult ki a tízgólos hazai győzelem.

A Kaposvári VK második negyedben bekapott pofon után már nem tudott felállni, így harmadszor sem tudott meglepetést okozni a Szolnok ellen, s vereséggel zárta a 2022-es esztendőt.