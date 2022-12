A balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia női NB II. dél-nyugati csoportjában szereplő csapata magabiztos győzelemmel folytatta szereplését a bajnokságban, ifj. Kiss Szilárd együttese hazai pályán győzött a Gárdony-Pázmánd NKK ellen, tájékoztatott a neka.hu. Az első félidőben remek védekezéssel és gyors támadásokkal rukkoltak elő a hazaiak, s a huszadik percben már 12–4-re vezettek a boglári fiatalok, akik ezután sem lassítottak és 41–18-as végeredménnyel szerezték meg a két pontot.

Fotós: Németh Levente



NEKA U22–Gárdony-Pázmánd NKK U22 41–18 (19–5)

Balatonboglár, NEKA Sportcsarnok. V.: Finta Dóra, Varga Fruzsina.

NEKA U22: Hornyák A., Horváth Sz. (kapusok), Mentes J. 5, Seres L., Zakor Á. 1, Faragó L. 3, Berei K. 2, Csamangó L. 3, Lavaj F. 2, Katona L. 7, Kazeem A. 1, Nagy B.7, Bali B., Szebeni D. 2, Molnár F. 2, Sipos A. 1, Kriston K. 5. Vezetőedző: ifj. Kiss Szilárd.

Gárdony-Pázmánd NKK U22: Knauer Cs., Almási A. (kapusok), Nemes L. 1, Hargitai D. 3, Süle D. 4, Bukovics B. 1, Rezneki F. 1, Torday-Nagy S. 6, Gyenes Sz., Rumpler B., Tuba V. 1, Bárdosi L. 1. Vezetőedző: Dabrowski-Pados Mónika.

Hétméteresek: 4/3, illetve 2/1.

Kiállítások: 2 perc, illetve 12 perc.

Az eredmény alakulása: 10. perc: 8–2, 15. perc: 9–3, 20. perc: 12–4, 26. perc: 17–5, 33. perc: 22–5, 40. perc: 26–8, 48. perc: 34–13 56. perc: 38–15.

Ifj. Kiss Szilárd: – Nagyon tetszett a csapat fegyelme, jó mentalitás volt az egész mérkőzésen annak ellenére hogy a különbség nagy volt a két csapat között! Ehhez csak gratulálni lehet.

Katona Lujza: – A mérkőzés elejétől kezdve fegyelmezetten és koncentráltan játszottunk így magabiztos győzelmet arattunk.

Nagy Bianka: – Már az elejétől fogva összeszedett volt a védekezésünk, és támadásban is koncentráltak voltunk és ezért nagyobb előnyre tettünk szert, s ezt a második félidőben növelni tudtuk.

A Siófok KC U22-es együttese a Hévízi SK otthonába látogatott a tizedik fordulóban és gólzáporos mérkőzésen fölényes győzelmet aratott.

Hévízi SK–Siófok KC U22 32–46 (16–20)

Hévíz, 60 néző. V.: Bien P., Szűcs A.

Hévízi SK: Zóka-Győri V., Molnár A. (kapusok) – Holczbauer Zs. 2/1, Gergály S. 1, Morácz J., Pem T. 4/2, Duzsik N. 5, Pusztai L. 2, Holczer Zs. 3, Burghardt V. 4, Fekete L. 5/1, Pelyva Zs. 3, Molnár V. 3, Kertész M., Bogár J. Vezetőedző: Kissné Gliba Adrienn.

Siófok KC U22: Krasznai J., Grebenár R. (Kapusok) – Berényi K. 6, Mutschi V. 5, Mauer L., Ficsor N. 3, Kocsis Sz. 5, Kolumbán K. 1, Nagy A. 1, Baranyai D. 9/2, Bakacsi L. 5/1, Pintér G. 2, Borhy S. 1, Matavsovszky N., Teplán K., Karé K. 8. Vezetőedző: Vers Ákos.

Hétméteresek: 4/3, illetve 4/3.

Kiállítások: 2 perc, illetve 8 perc.

A Rinyamenti KC SE Nagyatád is sikerrel zárta a játéknapot, Madarász Péter vezetőedző egylete a SZISE U22-es gárdáját győzte le.

Rinyamenti KC SE Nagyatád–SZISE U22 35–27 (14–12)

Nagyatád, 60 néző. V.: Gajnok L., Rosenberger R.

Rinyamenti KC Nagyatád: Torma K., Druszin R. (kapusok) – Ghetu A. 12/4, Patak S. 2, Horn M. 5, Brezovszky F. 5, Magó A., Tratnyek B. 3, Karsai A. 7, Faragó K. 1. Vezetőedző: Madarász Péter.

SZISE U22: Csöndör N., Éles E. (kapusok) – Csák L. 1/1, Décsei K. 5, Francsics R. 3/2, Jordán E. 3, Kosaras J. 3, Törőcsik L. 4, Ugrai D. 8. Vezetőedző: Márczy Gábor.

Hétméteresek: 4/4, illetve 4/3.

Kiállítások: 10 perc, illetve 8 perc.

A pontvadászatban a – mindössze egy vereséggel – a NEKA U22-es együttese áll az élen, a Siófok U22-es csapata az ötödik, a Rinyamenti KC SE Nagyatád pedig a hetedik helyről várhatja a folytatást. A göllövőlistán a nagyatádi Kovács Dorina áll a legelőkelőbb pozícióban, a negyediken; hát meccsen hatvannyolcszor talált be.

A bajnokság állása: 1. NEKA U22 (9 8 0 1 290–210 80) 16 pont, 2. Mohácsi TE 1888 (10 7 1 2 322–264 58) 15 pont, 3. Gárdony-Pázmánd NKK U22 (10 6 1 3 287–321 -34) 13 pont, 4. Szekszárdi FGKC (9 6 0 3 303–221 82) 12 pont, 5. Siófok KC U22 (9 5 2 2 293–267 26) 12 pont, 6. Alba Fehérvár KC U22 (9 6 0 3 305–287 18) 12 pont, 7. Rinyamenti KC SE Nagyatád (9 3 3 3 271–277 -6) 9 pont, 8. SZISE U22 (9 2 1 6 248–267 -19) 5 pont, 9. DKKA U22 (10 2 1 7 266–292 -26) 5 pont, 10. Tungsram SE (10 1 1 8 244–313 -69) 3 pont, 11. Hévízi SK (10 1 0 9 265–375 -110) 2 pont, 12. BBSC Balatonboglár (törölve).