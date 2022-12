A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola U16-os kosárcsapata az elmúlt fordulóban a Budapest Honvéd együttesét fogadta. A fővárosiak jóval előrébb állnak a tabellán a Kasinál, ám a két csapat meccsén ez a különbség sokszor eltűnt. A játék több elemében is felülmúlták a honvédosokat a kaposváriak, de végül a vendégek sikerével ért véget a találkozó.

Kasi/A– Budapesti Honvéd SE/A 61–67 (22–15, 13–22, 14–12, 12–18)

Kasi: Czeibert 6, Gálos 16, Hevér, Schlichter 15, Látrányi 4, Oros 5, Sághy 9, Szvath, Vajda, Trombitás, Kreka 6, Tóth. Edzők: Tóth Viktor, Filipovics Gordan.

– Nagy Barna továbbra sem állt rendelkezésre, illetve Sághy Tomi sem százszázalékos állapotban vállalta a játékot – kezdte Tóth Viktor. – Ezzel együtt is próbáltunk úgy hozzáállni a mérkőzéshez, hogy bár a bajnokságban a Honvéd rendelkezik az egyik legerősebb kerettel, mi hazai pályán megpróbálunk mindent megtenni. A kezdés nem sikerült jól, de szerencsére egy időkérés után gyorsan rendezni tudtuk a sorainkat. Innentől kezdve úgy gondolom, csak pozitívan lehet a játékosokról beszélni, egy nagybetűs csapatként, az egész mérkőzésen egymásért küzdöttek. Ha valaki hibázott, megpróbáltuk kijavítani, segíteni egymást. Ez a küzdés fókuszált játékkal párosult, aminek eredményeként 28–23-ra nyertük az eladott labdák csatáját, egy ilyen erős ellenféllel szemben. A büntetőknél megint bennünk maradt kilenc pont, illetve a végjátékban, egálnál a két kihagyott ziccer és a hármas megbosszulta magát. Nem sikerült rátennünk az i-re a pontot, de akkor is úgy mehettünk haza a mérkőzés után, hogy mi mindent megtettünk. Erre a játékra lehet és kell is építeni, a csapat megmutatta, hogy milyen potenciál rejlik benne, ha egymásért küzdenek, és koncentrálnak is mellette. Nekünk egyelőre nem ezt a csapatot kell megvernünk, de ha ilyen játékot játszunk, akkor a többi, közép szintű társaságok ellen stabilan tudjuk hozni az eredményeket. MW



A bajnokság egyik legjobbját szorongatták meg