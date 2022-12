A norvég Molde az elmúlt szezonban negyedikként zárta hazája bajnokságát, ám most kilenc találkozó után Vipers mögött második hat győzelemmel és három vereséggel. Mindössze két légiósuk van a dán kapus Romer, illetve a montenegrói Marsenic, mindkettő inkább a jövő embere, hisz még csak tizenkilenc évesek. Az együttes legnagyobb „sztárja” Thale Rusfeldt Deila, aki novemberben európa-bajnoki címet ünnepelhetett, rajta kívül az Alver, Mona Obaidli, Larsen trió az, amely sok gondot okozhat Uros Bregar tanítványainak. A legutóbbi szezonban is az Európa-ligában indultak, túlélték ugyan a csoportkört, ám az egyenes kieséses szakaszban a francia Chambray kettős győzelemmel búcsúztatta őket.

A francia Besanconnak a válogatott Granier és Dembele mellett norvég kapusai vannak, Haug Lerstad és Hauge, illetve ott van még a montenegrói Corovic, a horvát Dezic és lengyel Nosek is. Az elmúlt bajnokságot negyedikként fejezték be, most viszont csak kilencedikek nyolc forduló után két győzelemmel és egy döntetlennel, nincsenek tehát a legjobb formában. Szintén az Európa-ligában indultak tavaly, mint a Molde, ők is túlélték a csoportkört, ám a Bietigheim kettős vereséget mért rájuk.

A harmadik kalapból a német Dortmund jutott a Papp Nikolettéknek, mely igazi nemzetközi alakulat, Ten Holte, Sprengers és van Kreij személyében három holland légiósuk is van, de a norvég Moth és Rönnig, a japán Sasaki, a szerb Garovic, a svéd Olsson is ott van a keretükben. Hét forduló után harmadikak a Bundesligában hat győzelemmel és egy vereséggel a Bietigheim és a Thüringer mögött. Tavaly bajnoki címet ünnepelhettek, idén meg kellett érniük a második hellyel, nem lesz könnyű utóbbit megismételniük. A legutóbb a Bajnokok Ligájában játszottak, a Ferencvárossal egy csoportban, melytől hazai pályán pontot is loptak (25-25). A Fradi elleni csapatból a két kapus Kohorst, Ten Holte, illetve a német Grijseels, Bleckman kettős és a norvég Rönnig tagja jelenleg is a fekete-sárga klubnak. A BL csoportjukból akkor végül hatodikként tovább tudtak jutni, ám a kieséses szakaszban a francia Metz oda-vissza verte őket.