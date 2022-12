A román klub úgy tűnik az európai kupaporondon nem tudja elkerülni a magyar csapatokat, két éve a Siófokkal, tavaly a Debrecennel, idén pedig megint a balatoniakkal hozta őket össze a sors. Felemás a mérlegük, hisz az Európa Liga selejtező harmadik körében DVSC ellen ők örülhettek továbbjutásnak, viszont a balatoniakkal szemben esélyük sem volt, otthon nyolccal (23-31), idegenben pedig tizenkettővel (22-34) kaptak ki tőlük EHF Kupa csoportmeccsen. Az persze egy másik Siófok volt Kobeticcel, Jeziccel, Niomblával, Tomorival, Nze Minkoval, a kapuban Solberggel és Szikorával, akik a selejtezőből indulva két vereséggel nyerték meg a sorozatot, melynek a gólkirálya Kobetic lett. Román együttes is kicserélődött azóta, már csak Pasca és Ilie kapusok vannak a klubnál.

Ez a mostani párharcuk is balatoni sikert ígér, ám előbbiek október huszonkettő óta – amikor Kisvárdán nyertek (27-16) - nem játszottak tétmérkőzést és az eltelt időben sok minden megváltozott a klubnál, így nehéz megmondani mire is lehet számítani Uros Bregar edző tanítványaitól. Felkészülés gyanánt játszottak egy edzőmecset Podravkán, ahol már nem volt Janjusevic, aki a – két részletben eltöltött hat balatoni év után - román bajnok, Bajnokok Ligája résztvevő Rapid Bucurestihez igazolt. Ott volt viszont a sérülésből visszatérő Milosavljevic és Lakatos, előbbi négy, utóbbi két gólig jutott, ám a csapat így is megállt tizennyolcnál és hatgólos vereséget szenvedett. - Egy hónapja végzek teljes értékű edzésmunkát, nem akarom elkiabálni, de úgy érzem, hogy most minden rendben van – nyilatkozta Lakatos Rita a klub honlapján, aki szerint „dobóváll szindrómája” másfél évet elvett a karrierjéből, pontosabb az, mire kiderült a diagnózis, illetve az ezt követő műtét és a felépülés.- Sajnálom, hogy ellenszenvet váltottam ki azzal a szurkolók körében, hogy hosszú hónapokig ültem a lelátón, de mi mást tehettem volna? Nem találtam a helyemet, beleszakadt a szívem abba, hogy nem lehetek a pályán a csapattársaimmal és nem játszhatok.

A kupacsatára visszatérve az erdélyi, 14 000 főt számláló Nagydisznód együttese nem bír jelentős játékerővel, a legutóbbi szezont negyedikként zárták, ám jelenleg csak hetedikek nyolc forduló után a tizennégy csapatos román bajnokságban. Ez is csak annak köszönhető, hogy legutóbbi két meccsüket meg tudták nyerni otthon az alsóházi Zalauval (30-22) és Slatinával szemben (30-28). A lengyel MKS Lublinon nyolcgólos sikerrel túljutó (58-50) somogyiakkal ellentétben nekik nem kellett selejtezőt játszaniuk, ebben a harmadik fordulóban kapcsolódtak be az Európa Ligába. Román válogatottjuk nincs, öt légiós van a keretükben, a 26 éves orosz Gariaeva, a 32 éves észak-macedón, Székesfehérváron az Albában is megfordult Gjorgjijevska, a 27 éves brazil Guariero, a 28 éves török Iskit-Caliskan, a 31 éves tunéziai Jlezi.

A balatoniak kétség kívül erősebb kerettel, nagyobb játékerővel bírnak, Európában is letették már a névjegyüket, „papíron” egyértelmű esélyesként várhatják ezt a párharcot.