Tíz meccsből kilencszer a Tatabánya nyerne – mondta Sótonyi László azt követően, hogy együttese legyőzte a kék–fehéreket tavaly október végén tíz góllal (!), saját közönsége előtt. Most is hasonló a helyzet, toronymagas esélyesek a vendégek, de ki tudja, talán nem ez lesz Tombor Csaba tanítványainak a legjobb napja...

Más persze ez a Tatabánya, mint az elmúlt szezonban látott, melyet "csak" ötödikként fejeztek be. Tizenegy forduló után tizenkét pontjuk volt öt győzelemmel, most viszont tizennyolccal állnak, kilenc sikerüknek köszönhetően! A Telekom Veszprém (42–31) és a bajnok Pick Szeged tudta eddig legyőzni őket, az utóbbi hazai pályán is csak kettővel (32–20). – Eddig csak idegenben vesztettünk pontokat, és tekintettel arra, hogy rengeteg az új játékos, illetve új szakmai stáb érkezett a nyáron, nem lehetünk elégedetlenek az ősszel – nyilatkozta Székely Márton, a Tatabánya válogatott kapusa. – Taktikailag és erőnlétileg is egyre jobbak vagyunk, de még nem vagyunk úgy összecsiszolódva, hogy a játékosok egymás gondolatát is ismerjék. Ez a lépcsőfok még hátravan, de jó úton haladunk, és ezt az eredmények is igazolják.

A nyáron szinte a teljes játékoskeret kicserélődött Tatabányán, az említett boglári mérkőzésen pálya lépők közül már csak a Hornyák, Ancsin, Győri trió lesz jelen ezúttal a Balaton partján. A tucatnyi távozó helyett kiváló játékosok egész sorát igazolták az említett trió mellé, négyen – Székely Márton, Mateo Maraš, Josip Perić, Nemanja Obradović – az észak-macedón HC Eurofarm Pelistertől, a magyar válogatott Topic, Rodriguez duó pedig Balatonfüredről érkeztek, az utóbbi duó 142 (!) találattal zárta a legutóbbi bajnokságot és ott van még a Gyöngyösről szerződtetett, 24 éves irányító Ubornyák Dávid is, aki nyolcvanötig jutott a mátraaljaiak színeiben. Pedro Rodríguez Álvarez tizenegy forduló után máris a klub házi gólkirálya, Ancsint, illetve szintén egy új érkezőt Pericet megelőzve. Az eredmények azt mutatják, hogy sikerült összerakni az együttest a 3,5 év után a Fejér-B.Á.L. Veszprémet elhagyó Tombor Csabának, akinek tanítványai akkor is nyernek, ha nem igazán játszanak jól. Legalábbis Székely Márton szerint a szezon leggyengébb meccsét játszották legutóbb a Balatonfüreddel, mégis végig vezetve eggyel nyerni tudtak (28–27) a nemzetközi kupában szereplő ellenfelükkel szemben.

A boglári mérkőzés egyik érdekessége, hogy Tombor Csaba a HSA NEKA trénerének, Sótonyi Lászlónak a segítője a junior válogatottnál! – Nagyon gyors kézilabdát játszanak, jól a védekeznek, Tombor Csabával a válogatottban is együtt dolgozunk, a csapata is azt a szisztémát játssza, amit mi – mondta a klub honlapján Szilágyi Benjámin, a balatoniak szélsője. – A védekezések kemények, abból gyors indítások jönnek. Nagyon erősek, egyben vannak. Küzdeni, hajtani fogunk, mindent megteszünk, hogy pontot, pontokat szerezzünk.

A balatoniak öt – Dabas KC, FTC, Telekom Veszprém, HE-DO B. Braun Gyöngyös, Pick Szeged – vereség után a Fejér-B.Á.L. Veszprém ellen, hétgólos hátrányból felállva (31-30) nyertek újra, így nyugodtan, önbizalommal feltöltve várhatják az őszi idény és az idei év utolsó hazai bajnokiját.