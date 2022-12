Négy napon keresztül csatáznak egymással az ország legtehetségesebb utánpótláskorú úszói, akik számára első ízben írt ki a rövidpályás országos bajnokságot a Magyar Úszó Szövetség. A szegedi viadalon a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola, valamint a Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE sportolói képviselik megyénket. A harmadik nap nagyszerűen indult a KASI számára, hiszen 200 gyorson Kakuk Koppány Zéta – aki a kaposvári felnőtt rövidpályás országos bajnokságon is korosztályos országos csúcsot úszott – megdöntötte a saját maga által tartott 1:53.05-ös korosztályos országos csúcsot, ráadásul jócskán túlszárnyalva szerzett aranyérmet, hiszen 1:49.09-es idővel csapott célba. A nap második aranyérmét Kováts Alex szállította, aki a 400 méteres vegyesúszás döntőjében bizonyult a legjobb serdülőkorú versenyzőnek, míg 200 méter gyorson egy bronzérmet is begyűjtött. Rajtuk kívül Kardos Eszter és Harsányi Mátyás is gyarapította a KASI éremkollekcióját, előbbi a 200 mell, míg utóbbi az 50 pillangón döntője után állhatott fel a dobogó legalsó fokára.

A zárónap is jól alakult, Kováts Alex 200 háton aranyéremmel nyitott, majd a 800 gyors női serdülő futamában szinte kaposvári döntőt rendeztek, melyben Király Flóra a második, Győrffy Lili Anna az ötödik, Boruzs Bianka a hatodik, míg Bakó Luca a hetedik helyen zárt. A 100 méteres vegyesúszásban a serdülőknél Kováts Alex, míg a gyermekeknél Kakuk Koppány Zéta bizonyult a legjobbnak. A napot pedig Harsányi Mátyás bronzérme tette még szebbé 100 pillangón.

A szegedi országos bajnokságot a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola növendékei összesen nyolc arany-, hat ezüst-, illetve hét bronzéremmel zárták.

A harmadik és a negyedik nap kaposvári eredményei:

200 m gyors. Férfi, ifjúsági: 4. Harsányi Mátyás (KASI). Serdülő: 3. Kováts Alex (KASI). Gyermek: 1. Kakuk Koppány Zéta (KASI). Női, serdülő: 6. Király Flóra (KASI). Gyermek: 4. Pálca-Juhász Emese (KASI).

200 m mell. Női, ifjúsági: 3. Kardos Eszter (KASI), 6. Király Zsófi (KASI). Serdülő: 7. Detrich Luca (KASI).

50 m pillangó. Férfi, ifjúsági: 3. Harsányi Mátyás (KASI).

400 m vegyes. Férfi, serdülő: 1. Kováts Alex (KASI). Női, serdülő: 6. Virág Emese (KASI), 8. Turi Csenge (KASI).

4x100 m férfi gyorsváltó: 5. KASI (Kováts Alex, Harsányi Mátyás, Sárközi Szabolcs, Kakuk Koppány Zéta).

4x100 m női gyorsváltó: 6. KASI (Király Flóra, Pálca-Juhász Emese, Bakó Luca, Szántó Réka).

200 m hát. Férfi, serdülő: 1. Kováts Alex (KASI). Női, serdülő: 7. Virág Emese (KASI).

800 m gyors. Férfi, gyermek: 7. Kakuk Koppány Zéta (KASI). Női, ifjúsági: 6. Marton Kitti (KASI). Serdülő: 2. Király Flóra (KASI), 5. Győrffy Lili Anna (Adorján), 6. Boruzs Bianka (KASI), 7. Bakó Luca (KASI). Gyermek: 8. Pálca-Juhász Emese (KASI).

100 m vegyes. Férfi, serdülő: 1. Kováts Alex (KASI). Gyermek: 1. Kakuk Koppány Zéta (KASI).

50 m mell. Női, ifjúsági: 5. Kardos Eszter (KASI), 7. Király Zsófi (KASI).

100 m pillangó. Férfi, ifjúsági: 3. Harsányi Mátyás (KASI).

4x200 m férfi gyorsváltó: 5. KASI (Harsányi Mátyás, Kováts Alex, Sárközi Szabolcs, Kakuk Koppány Zéta).

4x200 m női gyorsváltó: 6. KASI (Király Flóra, Pálca-Juhász Emese, Király Zsófi, Virág Emese).