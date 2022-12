A női válogatott a világbajnok szerbekkel, a társházigazda belgákkal, a vb-negyeddöntős lengyelekkel, valamint Szlovéniával és az Eb-selejtezőkről jól ismert Ukrajnával került egy csoportba.

– Finoman szólva sem a miénk a legkönnyebb hatos a 2023-as kontinensviadalon – kezdte Ludvig Zsolt. – A jelenlegi világelső szerbek mellett a társházigazda belgák és a lengyelek is nagyon erősek, mindhárom válogatott az első tíz között végzett az idei világbajnokságon. Ugyanakkor a magyar női válogatott többször is megmutatta már a közelmúltban, hogy képes továbblépni az Európa-bajnoki csoportkörből. Az előző alkalommal ehhez szerencse is kellett, 2015-ben viszont – amikor Belgium szintén társházigazda volt – bravúros teljesítménnyel végzett a legjobb tizenkét csapat között.

– A sorsolási szisztéma alapján a társrendezők, így a belgák is választhattak egy válogatottat a csoportjukba, így került az A-jelű hatosba Szlovénia – folytatta a főtitkár. – Amely ellen úgy gondolom, hogy reális esélye lehet a magyar csapatnak a győzelemre, de Ukrajna ellen is van keresnivalója a mieinknek. Velük kapcsolatban friss élmény a két idei Eb-selejtező, ugyan mindkettőn az ukránok nyertek, de a budapesti 3–2-es mérkőzés alapján meggyőződésem, hogy nagy küzdelemben ellenük is kivívható a siker. Őszintén mondom, hogy azért kicsit sokkolt minket a csoportbeosztás, viszont most már el kell fogadni és olyan felkészülést kell végezni, hogy legyen esélye a magyaroknak a továbbjutásra.

– A rendezőnek – a mi esetünkben Belgiumnak – a joga kialakítani a pontos sorrendet, bízom benne, hogy az előző kiíráshoz hasonlóan olyan csapat ellen kezdünk, amely ellen van sansz a győzelemre, a másik verhetőnek titulált válogatottal pedig lehetőleg ne akkor találkozzanak a lányok, amikor már kellően elfáradtak – fogalmazott. – Két győzelem továbbjutást érhet, a magyar válogatott fiatal, de megvannak a rutinos játékosai is ahhoz, hogy ezt a célt elérje.