NB II., férfiak – Dél-Nyugat, 10. forduló

Hőgyészi SC–Nemzeti Kézilabda Akadémia U23 26–23 (12–7)

Tamási, Würtz Ádám Általános Iskola tornacsarnoka, 60 néző. V.: Szászfai Cs., Tasnádi L.

Hőgyészi SC: Farkas G., Szente G. (kapusok) – Szakcsi D. 13 (2), Vald B. 7, Gadányi T. 2, Vojkovics Gy. 2, Nyitrai M. 1, Vojkovics I. 1, Lőrinc Sz., Oláh B., Pencs B., Szabó T., Széles Á. Vezetőedző: Bán Tamás.

Nemzeti Kézilabda Akadémia U23: Csányi P., Győri N. (kapusok) – Nyéki I. 4 (2), Faluba F. 3, Kiss M. 3, Benain A. 2, Kanyó B. 2, Pintér D. 2, Sikler K. 2, Faluba F. 1, Juráskó M. 1, Tokodi D. 1, Varga B. 1, Viski Sz. 1, Angebrandt Á., Bali B. Vezetőedző: Kopornyik Zsolt.

Az eredmény alakulása. 3. p.: 2–0; 6. p.: 4–1; 14. p.: 8–1; 20. p.: 10–4; 26. p.: 11–5; 33. p.: 14–9; 36. p.: 15–10; 43. p.: 19–14; 49. p.: 22–17; 55. p.: 25–20; 59. p.: 26–22.

Hétméteresek: 2/2, ill. 2/2. Kiállítások: 4 perc, ill. 4 perc.

Kopornyik Zsolt: – Először is gratulálok a hazai csapat megérdemelt győzelméhez, eszembe jutottak Nagy Károly tanulságos gondolatai. Szente Gábor és Szakcsi Dávid példát mutatott a fiataljainknak, hogyan is kell profiként viselkedni egy ilyen hőfokú mérkőzésen. Az a csapat, amelyik tizenöt perc alatt mindössze egy gólra képes, nem táplálhat vérmes reményeket egyetlen riválisával szemben sem. Tudtuk, hogy komoly ellenféllel mérkőzünk, ennek ellenére nem egy, hanem tizenhat különálló csapat lépett pályára a szineinkben. Az első félidei lezser hozzáállásunk, akaratgyengeségünk nem volt méltó a NEKA mezének viselésére. Remélem, nem csak én szégyellem magam. Fegyelem, s alázat nélkül nehéz lesz profijátékossá válni, nekünk pedig fel kell vennünk a munkásruhát és még többet kell erősítenünk a visszafutó izmainkat is. A csütörtöki diadal megrészegítette csapatomat, a mai józanító pofon remélem visszatérít bennünket a helyes útra.

Négygólos győzelmet aratott a NEKA U16-os fiúcsapata a bajnokság tizenegyedik fordulójában.

Nemzeti Kézilabda Akadémia–Éles KISE 26–22 (12–11)

Balatonboglár, NEKA Csarnok, 60 néző. V.: Kertész B., Miháldinecz J.

Nemzeti Kézilabda Akadémia: Márits M. (kapus) – Pál Sz. 7, Vandra M. 5, Hulló Á. 3, Kollár B. 2, Kovács B. 2, Kun B. 2, Peller B. 2, Boldog B. 1, Házi I. 1, Puskás B. 1, Ambrus Z., Kató B., Rácz-Kovács K., Hunyadvári Á., Urbán T. Vezetőedző: Gazdag Tibor.

Éles KISE: Einreinhoff B., Katon B. (kapusok) – Sülye B. 7, Gáncs-Pető L. 4 (3), Tóth B. 4, Kreisz G. 2, Szentgyörgyi Zs. 2, Mórocz M. 1, Steierlein V. 1, Vágner L. 1, Csanálosi B., Ender D., Ender R. Vezetőedző: Varjú Péter Csaba.

Az eredmény alakulása: 2. p.: 1–1; 6. p.: 3–3; 12. p.: 7–6; 16. p: 8–10; 22. p.: 10–11; 24. p.: 11–11; 28. p.: 14–13; 32. p.: 15–15; 36. p.: 16–16; 41. p.: 20–16; 46. p.: 23–20; 50. p.: 26–22.

Hétméteresek: –, ill. 7/3. Kiállítások: 14 perc, ill. 2 perc.

Gazdag Tibor: – Értékes győzelmet könyvelhetünk el az Éles KISE csapata ellen, örülök, hogy olyan összeállításokban is meg tudtuk nyerni a mérkőzést, melyekben eddig nem szerepeltünk. Védekezésben kicsit összeszedettebbnek kell lennünk, ezen fogunk dolgozni.