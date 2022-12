FEJÉR-B.Á.L. VESZPRÉM–CSURGÓI KK 27–32 (16–17)

Veszprém, 500 néző. V: Rontó, Szanyi.

VESZPRÉM: Balogh T. – Szmetán P. 3, Ludmán, STRANIGG 4, Szrnka 2, Éles B. 7, Molnár B. 1. Csere: Miklós G. (kapus), PULAY 5 (2), Bugyáki, VETÉSI 4, Seregi, Preszter, Fercsik 1, Szatmári B. Edző: Konkoly Csaba

CSURGÓ: HOLLÓ – Gebhardt 3, KRECIC 7, KRSZMANCSICS 5, Rotim 2, Gábor M. 2, SPRUK 5. Csere: Füstös Á. (kapus), MARKEZ 4 (1), Bazsó 1, Herceg 1, Skol, Borsos, Szeitl E. 1, Tóth Á., Vasvári 1. Edző: Baranyai Norbert

Az eredmény alakulása. 3. perc: 3–1. 10. p.: 7–7. 19. p.: 13–13. 28. p.: 16–17. 40. p.: 17–22. 51. p.: 20–28. 58. p.: 25–32. Kiállítások: 6, ill. 10 perc. Hétméteresek: 4/2, ill. 3/1







A csurgói gárda szintén nagy csatában megszorította a Mol-Pick Szeged csapatát és nem sokon múlt a bravúr sem. Baranyai Norbert vezetőedző abban a szerencsés helyzetbe került, hogy a szezonban először teljes kerettel indulhattak csatába a tanítványai.

A találkozót Stranigg és Pulay góljai indították. Az első csurgói találatra majd 4 percet kellett várni, amikor is Rotimnak sikerült bevennie Balogh kapuját. Innen hatalmas iramot diktált mind a két együttes, felváltva estek a gólok. A hazaiaknak csak azért nem sikerült nagyobb előnyt kiharcolniuk, mert a csurgói kapuban Holló kiváló teljesítményt nyújtott. A félidő hajrájában hárommal is ment a Veszprém, de itt megrázta magát a Csurgó és zsinórban négyszer is betalált így egyetlen egy találattal de a vezetést is átvette.

A második játékrész Szrnka góljával indult így ismét egál volt az állás, de innen Holló lehúzta a rolót és a veszprémi támadások eredménytelenek maradtak több mint 15 percen át. A védelem a bepirosodott Borsos nélkül is működött, és elől is eredményesek voltak a fiúk. Hamar hét gólosra duzzadt a Csurgó előnye, de nem álltak itt meg Krszmancsicsék, hanem folytatták a gólerős játékukat és kialakították a találkozó legnagyobb különbségét (18:28). Innen még több mint 10 perc volt vissza a találkozóból és a hazai gárda jelesre vizsgázott a küzdeni tudásból, hiszen ebben az időben olyan hajrát produkáltak ami mindegyik élvonalbeli együttesnek a becsületére válik. Bár a csurgói vezetés, és ezzel a győzelem nem forgott veszélyben, de kiharcolt előny a felére csökkent. Ettől függetlenül a somogyi gárda szép győzelmet aratott, és megkoronázta az őszi teljesítményét.

Szerettünk volna megnyerni ezt a találkozónkat, így az első félidőben erre biztató jelek is voltak- értékelt Konkoly Csaba vezetőedző. Sajnos a másod félidőben elfogytunk, Holló rendre túljárt a játékosaim eszén. Sok volt a technikai hiba is amit elkövettünk és ez megpecsételte a sorsunkat. A találkozó pozítívuma az volt, hogy tízgólos különbségnél sem adtuk fel és volt tartásunk. Bízunk abban, hogy egy jobb tavaszi idény vár ránk.

Hajtós, pörgős hatvan percre számítottunk,ennek ellenére mégis belealudtunk a találkozó elejébe – mondta Baranyai Norbert a Csurgó mestere. – Sok lerohanásgólt kaptunk, de Holló kiválóan védett a kapuban, így nem lett nagyobb előnye a hazaiaknak. A második félidőre sikerült rendezni a sorainkat, feljavult a védekezésünk,és ez megalapozta a két csapat közötti különbséget. Sikerült magabiztos győzelmet aratnunk és biztató jel a tavaszi folytatásra.