Nem mindennapi, amikor egy csapat kilenc gólról (10-19) nyer egy félidő, pontosabban huszonnyolc perc alatt. Nem túlzás, hihetetlen teljesítményt nyújtottak a balatoniak, akik ráadásul úgy nyertek ilyen hátrányból, hogy beállóból nem is tudtak eredményesek lenni az egész mérkőzésen, ráadásul a horvát légiósuk Milosavljevic sérülés miatt mindössze tizennyolc percet tudott pályán tölteni a nyitó játékrészben.

Nagyon mélyről jöttek vissza, az első félidőben hibát-hibára halmoztak, nyolcszor adták el a játékszert, vétettek négy technikai hibát, dobtak két kapufát és a kapusteljesítményük sem volt a legjobb, Herczeg Lili négy védése volt az összes, amit fel tudtak mutatni! Ez pedig végzetes azzal a Debrecennel szemben, amelyik rendszerint remek első félidőket produkál, ugyanis még egyszer sem voltak hátrányban az első harminc perc után, pedig játszottak már például Győrben is!

A padlóról álltak fel a balatoniak, akik az elsőben beszedett tizennyolc után, a másodikban már csak nyolcat kaptak, abból is egyet hetesből! Rajcic ellenállhatatlan volt, tizenegy védéssel zárt, akadt amikor megfogta Töpfner hetesét, majd a kipattanó után annak újabb próbálkozását is. Ez a védekezés pedig remek alapot adott a fordításhoz a hátrányát percről percre csökkentő házigazdáknak, akik közül az ötöt dobó Mavsar és a négyig jutó Debreczeni-Klivinyi volt a legeredményesebb a fordulás után. A szélsők remekeltek, hisz Mavsar mellett Wald is dobott kettőt, Kojic és Such is egyet-egyet. Nagyon kellett a sikerhez Lakatos teljesítménye is, akit a lefújás után a meccs emberének választottak; huszonöt percet töltött a pályán, remekül fogta össze az együttest és nagyon fontos két gólt szerzett a hajrában.

A házigazdák a kilenc gólos hátrány ledolgozását a harminckettedik percben kezdték meg és ehhez huszonkét perc elég volt, hisz az ötvennegyedikben már egyenlő volt az állás Kojic első és egyetlen találatával, majd Rajcic védése után Debreczeni-Klivinyi révén már náluk volt az előny, amit Papp Nikolett duplázott meg meg (26-24) az ötvennyolcadik percben. Innen már nem volt visszaút a piros-fehéreknek, az utolsó két percben egyszer sem támadhattak az egyenlítésért…

A siófokiak a szezon legjobb támadójátékát produkálták a szünetet követően, tizennyolc gólt még nem dobtak harminc perc alatt a bajnokságban! Az Európa-Ligában egyszer igen, a lengyel Lublinnak otthon, bár akkor eggyel kikaptak, ami nem osztott nem szorzott, hisz a továbbjutást már idegenben eldőlt. A nyolc kapott gól is megsüvegelendő, különösen, ha hozzátesszük, hogy ilyen kínos helyzetbe még nem hozta egy ellenfél sem a Debrecent a szezonban, hisz legalább tizenegy gólra mindig képesek voltak egy játékrész alatt. Ezek mind jól mutatják, milyen rendkívüli bajnoki volt ez...

Siófok KC – DVSC-Schaeffler 28-26 (10-18)

Siófok, Kiss Szilárd Sportcsarnok, 400 néző. Vezette: Felhő, Öcsi.

SKC: Rajcic – Such 1, Papp N. 4, Debreczeni-Klivinyi 6(2), N’diaye, Milosavljevic 4(1), Mavsar 6(3). Csere: Csapó, Herczeg L (kapusok), Sirián, Kajdon 1, Lakatos 3, Wald 2, Kojic 1. Vezetőedző: Uros Bragar.

DVSC-Schaeffler: Catherine – Costa 3, Planéta 4, Vámos P. 2, Bordás, Kácsor 2(2), Petrus 3. Csere: Torda (kapus), Hámori, Füzi-Tóvizi 1, Jovovity 5, Töpfner 3(3), Szabó N. 2 , Hornyák D., Vámos M. 1. Vezetőedző: Szilágyi Zoltán.

Hétméteresek: 6/6(1/1),illetve 6/5(3/3).

Kiállítások: 4(4) perc, illetve 14(4) perc.

Piros lap: Mavsar 60. perc.