Bár a szegedi büntetővel indult a gólgyártás de erre gyorsan válaszolt Gábor Marcell. Percekig kellett várni a következő gólra hiszen a csurgói védelem kiválóan működött, de sajnos a elől nem volt eredményes a csapat. innen azonban a szegedi fölény egyre jobban érződött. A sérülésből visszatérő Mikler sorra bravúrokat mutatott be, míg elől Frimmel, Bánhidi és Bodó rendre eredményes volt. Egyre nőtt a hazai előny és eldőlni látszott a mérkőzés, de csurgói fiúk nem így gondolták. Rotim és Bazsó góljaival Markez büntetőjével elkezdték a felzárkózást és a félidő végére sikerült is sokat lefaragni a hátrányukból.

A második játékrészben ott folytatta a Csurgó ahol az első félidőben abbahagyta. Szuper csapatjátékkal fej-fej mellett haladtak a csapatok. Taktikát váltott Csurgó ami nagyon eredményes volt és új lendületet adott a csapatnak. Gyorsan időt is kért Pastor mester hiszen már csak 3 gól volt az előnyük. Bár az időkérés megtette a hatását és Bodó eredményes volt, de Spruk, Szeitl és Krecic találataival már csak egyetlen egy gól maradt a szegedi előnyből és felcsillant a remény a pontszerzésre is. A somogyi alakulat harcosan, teljes erőbedobással küzdött, Füstös kiválóan védett és az utolsó pillanatig nyílt volt a mérkőzés. A végjátékban Spruk kiharcolt büntetőjét a hibátlanul játszó Markez értékesítette , de Bombac is betalált így hazaiaknak sikerült otthon tartani a pontokat.

OTP BANK-PICK SZEGED–CSURGÓI KK 34–32 (20–14)

Szeged, 2500 néző. V: Bóna, Földesi.

SZEGED: Mikler – B. Radivojevics 1, Tönnesen, Bombac 1, BÁNHIDI 5, BODÓ 8, Frimmel 6 (2). Csere: Alilovic (kapus), Gaber, Rosta M. 5, GARCIANDÍA 7, Szita, Mackovsek, Martins 1. Edző: Juan Carlos Pastor

CSURGÓ: Holló – Tóth Á. 1, Markez 6 (5), Vasvári, Gábor M. 2, Szeitl E., KRSZMANCSICS 6. Csere: Füstös Á. (kapus), SZEITL L. 3, Rotim 2, Krecic 3, Skol 1, Bazsó 2, Borsos 2, Gebhardt 3, Spruk 1. Edző: Baranyai Norbert

Az eredmény alakulása. 5. perc: 2–1. 8. p.: 5–2. 11. p.: 9–3. 14. p.: 11–4. 19. p.: 13–6. 24. p.: 17–9. 27. p.: 18–12. 33. p.: 22–15. 38. p.: 23–18. 42. p.: 25–22. 47. p.: 26–25. 51. p.: 29–28. 56. p.: 32–29.

Kiállítások: 6, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 2/2, ill. 7/5.

MESTERMÉRLEG

Juan Carlos Pastor: – Az első félidő a miénk volt, annyira vezettünk, hogy elhittük azt, hogy miénk a mérkőzés. A második félidő azonban végig csak szenvedés volt, védekezésben alaphibákat követtünk el, támadásban pedig pontatlanok voltunk. A győzelmen kívül a mérkőzés pozitívuma Mikler Roland visszatérése, továbbá Bodó Richárd szép és eredményes játéka volt.

Baranyai Norbert: – Az első tizenöt percben nagyon tiszteltük az ellenfelünket, elképzelés nélkül játszottunk. Később ez megváltozott, oldódott feszültségünk, rájöttünk, hogy van keresnivalónk a bajnoki címvédő ellen. A második félidőben kiválóan kézilabdáztunk, szép megoldásaink voltak és ezzel a játékkal bizonyítottuk, hogy jó úton járunk. A mai mérkőzésen nagyon büszke vagyok a csapatomra.