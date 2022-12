A pályafutását a Dunakanyarban kezdő, majd idehaza a BSE-ben, az UTE-ban, az MTK-ban és Kaposváron is megforduló Szűcs Kinga az előző idényben az olasz első osztályban, a Casalmaggiorénél szerepelt, majd onnan igazolt a lengyel élvonalban szereplő KS Palac Bydgoszcz együtteséhez, ám onnan december 10-én közös megegyezéssel távozott – tájékoztatott hivatalos honlapján a Magyar Röplabda Szövetség. Most azonban visszaköltözik Olaszországba és a téli szünetet követően a szicíliai klubnál folytatja a pályafutását. A Marsala tíz forduló után a két csoportra bontott másodosztály B-csoportjának nyolcadik helyén áll három győzelemmel és hét vereséggel.

Szűcs Kinga 2018-ban mutatkozott be a magyar válogatottban, s tagja volt az abban az évben az Arany Európa Ligában ezüstérmes, illetve a 2021-es Európa-bajnokságon résztvevő nemzeti csapatnak is. Az idén csapatkapitánya volt az Európa Ligában szereplő válogatottnak, s tagja volt a jövő évi Eb-szereplést kiharcoló gárdának is.



A magyar válogatott feladó-átló, Pesti Marcell az elmúlt években külföldön légióskodott, a 2022–2023-as idény második felétől viszont már a hazai Extraligában szereplő MÁV Előre SC-Foxconnt erősíti. A tizenhatszoros felnőtt magyar válogatott Pesti Marcell kecskeméti nevelés, a fehérváriak vezetőedzője, a kaposvári Dávid Zoltán anno még csapattársa, majd edzője is volt. Együtt nyertek Magyar Kupát. A 21 éves játékos Kecskemétről előbb Szlovéniába, majd Hollandiába, utána Ciprusra igazolt. Hollandiában kupagyőztes, Cipruson szuperkupa-győztes lett.

– Ciprusról csak annyit szeretnék mondani, hogy nem értek össze a közös utak és a mentalitás az edzővel, ezért úgy döntöttünk, hogy külön folytatjuk a szezon hátralévő részét, amit egyáltalán nem bánok – fogalmazott a holland és Magyar Kupa-győztes játékos, Pesti Marcell a MÁV Előre SC-Foxconn honlapján, a fehervarvolley.hu-n.