Zsinórban négy vereség után fogadta a Kometa Kaposvári KK a Sopron KC együttesét, ezért égető szüksége lett volna a csapatnak egy győzelemre ahhoz, hogy elinduljon felfelé. Ahogy Hendlein Roland is fogalmazott, vissza kell találni a helyes útra, küzdeni kell egymásért, Kaposvárért, a szurkolókért, akiknek újra vissza kell nyerni a bizalmát. Tomislav Gabric letöltötte a Budapest Honvéd ellen összeszedett eltiltását, így újra ott lehetett a pályán a többiekkel.

Nagyon elkapta a fonalat az elején a Sopron, mely kiválóan dobta triplákat, s hamar tízpontos előnyre tett szert. Ivan Rudez időt kért, de hiába, ellenfelük szinte minden helyzetből betalált, a somogyiaknál viszont sok volt a hiba. Ha szereztek is egy-egy kosarat, mindjárt érkezet is rá a válasz. Védekezésben és támadásban sem találták a fonalat, s az első negyed végére 14 egységnyi hátrányba kerültek a hazaiak.



Fotós: Lang Róbert



A folytatásban Krnjajski lépett elő vezérnek, s zsinórban szerzett öt pontjával lopta közelebb magát a házigazda, Kosztasz Flevarakisz rögtön magához is hívta csapatát, a rövid szünet után Jones emelt be egy triplát, melyre Hughes zsákolással felelt. Egy szépen kidolgozott akció végén Gabric maradt tisztán és nem is hibázott a sarokból, a vendégek mestere újra időt kért, hiszen már csak három volt közte. Újra villant a horvát játékos, s máris ledolgozta a tetemes hátrányát a Kometa, ami óriási szó, hiszen nagyon mélyről kellett visszajönniük.

A 22. percben tört meg a jég, Gabric pöccintésével átvette a vezetést a vendéglátó. Az SKC azonban újra váltani tudott és Jones, valamint és Barnett pontjaival ellépett. Nagy harc dúlt a pályán, az eredmény sokáig nem változott, 58–65 állt a táblán, végül J. Durham két jó büntetője törte meg a kosárcsendet. Aris kígyózott be a védők között és szép ziccert dobott, majd kiharcolt egy sporszerűtlen hibát; mindkét büntetőt bedobta és akció végén is ő volt eredményes. Hendleinre fújtak egy faultot, a padra egy technikait, s ezzel hat pontra nőtt az SKC fórja a harmadik etap végére.

A zárószakasz is nagy csatát hozott, folyamatosan ott loholtak a kaposváriak az ellenfelünk nyakán. Jonsék azonban kiválóan dobtak kintről, s ezzel tartottak előrébb. Griffin kapott egy sapkát, ám ő úgy látta, már érte a palánkot a labda, ezt szóvá is tette, amiért technikait kapott. A hajrához közeledve előjöttek a hibák, melyeket a soproniak könyörtelenül kihasználtak. Sorra könnyű kosarakat szerezhettek, s a végén ennek köszönhetően fölényes győzelmet arattak.

Kometa Kaposvári KK–Sopron KC 79–96 (19–33, 32–20, 13–17, 15–26)

Kaposvár, Városi Sportcsarnok, 450 néző. V.: Nagy Viktor, Ádám József, Kovács Nimród János.

Kometa Kaposvári KK : Krnjajski (10/3), Aris (14/3), Puska B. (3/3), Gabric (23/15), Hughes (11). Csere: Griffin (18/3), Hendlein (-), Paár M. (-), Csorvási M. (-), Bogdán B. (-). Vezetőedző: Ivan Rudez. Edzők: Szőke Balázs és Filipovics Gordan.

Sopron KC: Joseph (27/12), Jones (16/12), Valerio-Bodon (21/9), Barnett (8), J. Durham (16). Csere: Molnár M. (6), Shine (-), Sitku (2), Csendes (-), Supola (-), Schöll (-). Vezetőedző: Kosztasz Flevarakisz.