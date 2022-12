A bosszantó dunaújvárosi vereséget követően Uros Bregar, a balatoniak trénre arról beszélt, hogy szeretnék két sikerrel zárni az évet. A feladat első felét teljesítették az Alba Fehérvár hazai legyőzésével, most jöhet a második, nehezebb része a MTK otthonában. Nem lesz könnyű hatvan perc, mert a Dunaújváros és MTK elleni idegenbeli bajnokik mindig tartogatnak meglepetéseket, legutóbbi két találkozójukat egyaránt elbukták a fővárosban a siófokiak, ahol 2016 decemberében is kikaptak. Ráadásul, amióta a kék-fehérek edzőt váltottak, Vágó Attilával a kispadon három meccsen – DVSC (28-29), Budaörs (28-28), Érd (32-24) - három pontot szereztek. Ez lehetett volna több is, ám a debreceniek Vámos Petra utolsó másodperces góljával nyerni tudtak az otthonukban, ezzel szemben Budaörsön viszont övék volt a meccs utolsó támadása mégis maradt a döntetlen. Úgy tűnik kezdenek tehát formába lendülni a siófoki Sallai Nikolett-tel, illetve a somogyiaknál tíz évet játszó Mazák-Németh Csillával felálló fővárosiak, akiknél az utóbbi képviseli a rutint Dakossal, illetve Kekézovittyal.

Az említettek mellett remek fiatal játékosok is akadnak a keretükben, a házi gólkirályuk például a huszonkét éves Pál Tamara, a tizennyolc éves – a Fraditól kölcsönben érkező – Simon Petra Annát megelőzve. A legutóbbi, érdi győztes alsóházi rangadón Pál hét, Simon öt gólt szerzett, rajtuk kívül nagy szerepe volt még a sikerben a huszonöt éves Szabó Laurának is, aki hatszor volt eredményes. Ez a siker lendületet adott, mely után győzni szeretnének az év utolsó bajnokiján, hazai közönség előtt, amire még nem volt példa ebben a szezonban. Ez lesz az ötödik meccsük a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban, ahol győzelemnek még nem örülhettek. - Bízom benne, hogy az elmúlt meccseken mutatott teljesítmény, amely mérkőzésről mérkőzésre javult ezen a találkozón tovább emelkedik otthoni környezetben – nyilatkozta a klub honlapján Vágó Attila, akinek ez lesz a negyedik mérkőzése a MTK trénerként. - Otthoni környezetben az év utolsó meccsén meglepetést szeretnénk okozni.

– Az Érd meccsen javuló formát mutattunk, magabiztos sikert arattunk, nagy szükségünk volt arra két pontra, reméljük, hogy azok gyűjtését folytatni is fogjuk – mondta Suba Sára az MTK kapusa, akik kemény, küzdős mérkőzésre számít a Siófok ellen. - Nagyon szeretnénk meglepetést okozni, ha mindent megteszünk és ez a javuló tendencia is folytatódik, akkor erre minden esély meg is van.