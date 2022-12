Két hét leforgása alatt két versenyen is részt vettek a kaposvári Bakó-Sas Fitnesz SE sportolói, akik elsőként a szlovákiai Eperjesen, a fitnesz berkein belül egy még teljesen új mozgásvilággal ismerkedtek meg. A Fitness Challenge and Agillity elnevezésű rendezvényre Magyarországról a három legnagyobb utánpótlásnevelő egyesület kapott meghívást a magyar szövetségtől, köztük a legjobb vidéki címet rendeszeresen elhódító Bakó-Sas Fitnesze SE, amely négy sportolóval képviseltette magát. A szlovákiai versenyre a Magyar Testépítő és Fitness Szakszövetség elnöke, Huber István is elkísérte a sportolókat.

– A fitnesz szövetség szeretné beépíteni a funkcionális tréninget és a crossfitet a versenyszámaiba, hogy minél több ember számára tegye vonzóvá a sportágat – mondta Prukner-Sas Médea, a kaposvári Bakó-Sas Fitnesz SE vezetője. – A feladatok nem voltak teljesen ismeretlenek a gyerekek előtt, hiszen az edzések során, az erősítéseknél rendszeren találkoznak ezekkel. A kicsiknek egy akadálypályát kellett teljesíteniük, amit nagyon élveztek, így beépítettem a mindennapi edzésekbe is, ezáltal pedig még lelkesebben hajtják végre az állóképességüket is fejlesztő gyakorlatokat.

Az eperjesi újító szándékkal megrendezett versenyt követően december első hétvégéjén már újra Budapesten álltan színpadra a kaposvári sportolók, akik ezúttal a Mazotti Kupán gyarapíthatták tovább az éremkollekciójukat, ezáltal pedig az egyesület IFBB pontjait. A Bakó-Sas Fitnesz SE ezúttal is népes csapattal utazott a fővárosba, ahol a 24 egyéni indulóból 21 versenyzőt ismertek el valamilyen éremmel, míg csapatban mindenki felállhatott a dobogóra.

– Elég népes volt a mezőny, de jól teljesítettek a versenyzőink – értékelt Prukner-Sas Médea. – Az elért eredmények alapján bízunk benne, hogy sikerül megőriznünk a dobogós helyezésünket az egyesületek közötti rangsorban.

A Bakó-Sas Fitnesz SE sportolói december közepéig edzenek, majd egy rövid leállást követően januárban újult erővel vágnak neki az alapozásnak, s új koreográfiákkal készülnek a 2023-as év kihívásaira.