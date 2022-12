Mondhatjuk akár, hogy nemzetközi volt, mert három erdélyi és egy horvát csapat is részt vett a kispályás labdarúgó tornán a nagyatádi sportcsarnokban. Második alkalommal rendezték meg a DU-FA Old Boys Kupát, melyen nyolc csapat vett részt – mondta Akácsos Szilárd fő szervező. Ő egyúttal a sepsiszentgyörgyi csapat (Erdély) vezetője is. Érdemes volt több száz kilométert utazniuk Nagyatádra, mert megnyerték a kupát.

A labdarúgó torna végeredménye: a VIII. DU-FA Kupát az AQARIS (Sepsiszentgyörgy – Erdély) nyerte. Második lett a Belo Bt (Kaposvár), míg bronzérmes az FC JUH (Csurgó) csapata lett.

Legjobb mezőnyjátékos címet Belovics Dominik (Belo Bt), a legjobb kapus címet Szántó Albert (Aquaris) érdemelte ki. Veress Botondnak (Aquaris), mint gólkirálynak tapsolhatott a közönség.

Nagy csatát vívott egymással az Old Boys csapatok legénysége is. Itt a FIFA Kárpáti Kálmán FC csapata lett aranyos, őket követte a Barcs csapata és a Vidó FC. Legjobb játékosnak Mátés Balázs, legjobb kapusnak Hortobágyi Zoltán bizonyult (mindketten FIFA FC tagjai). A gólkirályi címet Horváth Péter (Barcs) kapta meg.