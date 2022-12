Böröcz Zsolt, a KASI dzsúdó szakosztályának vezetője így értékelte a versenyt:

– Szép sikereket, köztük három érmet is hozott számunkra a mórahalmi viadal. Ezek közül a legfényesebbet Máté Albert szerezte, aki a 30 kg-osok súlycsoportjában imponáló magabiztossággal menetelt, minden mérkőzését idő előtt, ipponnal nyerve lett országos bajnok. Hajszálon múlott a 36 kg-os közt Kovács Dominik teljes sikere is, hiszen öta ragyogó győzelme mellett egy rendkívül balszerencsés, vitatható veresége volt, így ő a harmadik helyen zárt. Szintén bronzérmes lett leány 30 kg-ban Zeqo Hanna is. További értékes pontszerző helyezéseink is voltak, Horváth Levente ötödik, Kiss Botond és Csik Borbála pedig egyaránt lett.

Eredmények:

Máté Albert, 1. hely

Kovács Dominik, 3. hely

Zeqo Hanna, 3. hely

Horváth Levente, 5. hely

Kiss Botond, 7. hely

Csik Borbála, 7. hely