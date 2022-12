A szünet után már más sebességben közlekedtek Ancsinék, nem véletlenül szereztek kétszer annyi találatot, mint az elő harminc percben! Krakovszki Zsolté volt az első gól (14–10), ám ezt követően azonnal megkezdték a zárkózást Topicék, akik a negyvenkettedik percben Peric hetesével egyenlítettek (19–19), majd Rodríguez és Maraš találataival kettővel meg is léptek (19–21). Hat perccel a lefújás előtt három volt a javukra (25–28), ebből álltak fel a házigazdák egy–egy Papp Tamás és Krakovszki Bence duplával és egy Sztraka góllal, illetve három remek Palasics védéssel, melyek közül az utolsó meghozta az egy pontot. A második félidőben boglári oldalon Sztraka volt a legeredményesebb, ötször vette be a Bányász kapuját, de a három akciógólt jegyző Papp Tamást is ki kell emelni. Az utóbbi végül öttel fejezte be, nem volt rontott lövése, ahogy a szintén remek napot kifogó Delynek és Karkovszki Zsoltnak sem. Tatabányai oldalon a szünetet követően Rodríguez öttel lett a legjobb, Mateo Maraš pedig négyig jutott, a hajrára azonban Palasics nagyon kiismerte és két lövését is megfogta az utolsó hat percben.

K&H férfi kézilabda liga – 12. forduló

HSA NEKA – MOL Tatabánya KC 30–30 (13–10)

Balatonboglár, NEKA Csarnok, 300 néző. Vezette: Horváth Péter, Marton Balázs

HSA NEKA: Deményi – Szilágyi B. 3 (2), Temesvári 2, Sztraka 6, Papp T. 5, Kovács T. 1, Krakovszki B. 3 (2). Csere: Palasics (kapus), Dely 4, Tárnoki, Fekete D. 2, Krakovszki Zs. 4, Karai, Dobi, Sisa, Ács P. Vezetőedző: Sótonyi László

MOL Tatabánya KC: Nagy B. – P. Rodríguez 8, Ancsin G. 2, Peric 4 (4), Topic 6, Győri M. 2 (1), Ugalde 4. Csere: Perényi (kapus), Obradovics, Maras 4, Bodor, Ubornyák. Vezetőedző: Tombor Csaba

Kiállítások: 6 perc (–), illetve 8 perc (2 perc)

Hétméteresek: 6/4 (2/1), illetve 6/5 (2/1)

MESTERMÉRLEG

Sótonyi László (HSA NEKA): – A fordulatos meccs nagy taktikai csatát hozott, egy jó erőkből álló, éremesélyes csapattal szemben sikerült kiharcolnunk a döntetlent. Voltak olyan dolgok, amik nem tetszettek, de büszke vagyok a csapatra, mert ismét bebizonyosodott, hogy taktikailag és mentálisan rendben vagyunk.

Tombor Csaba (MOL Tatabánya KC): – Jól kezdtük a mérkőzést, bátran kézilabdáztunk, majd belekerültünk egy olyan spirálba, amiből nem tudtunk kijönni. A szünetben megnyugtattuk a csapatot, tíz perc alatt ledolgoztuk a hátrányt, s bár a hajrában háromgólos előnyben voltunk, a sors amit Gyöngyösön adott, azt most elvett.