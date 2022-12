Novemberben megnyerte a Vaujanyban megrendezett felkészülési tornát a női jégkorong-válogatott, decemberben pedig újra Franciaországban szerepel. Amiens-ben a szintén A csoportos házigazdák és a japán válogatott, valamint az elitből idén nyáron kieső dánok voltak az ellenfelek. A keretben a kaposvári Pázmándi Zsófia is helyet kapott csatárként.

A névsorban egy újonc van, Márton Luca személyében. Több olyan játékos is meghívót kapott, aki novemberben még nem tudott rendelkezésre állni. A tavalyi olimpiai selejtező után szerepel újra a csapatban Tóth Enikő. Pat Cortina szövetségi kapitány megbízatását meghosszabbította a magyar szövetség elnöke.

Nem kezdődött jól az amiens-i felkészülési torna, a női csapat 4–0-ra alulmaradt a dánokkal szemben.

Az első harmadot a dánok kezdték jobban, többet kellett védenie a magyar kapusnak. A magyarok egy emberelőnyt nem tudtak gólra váltani. Ellenben Szamosfalvi Petrát kétszer is kiállították, s a második fórt értékesítette az ellenfél a 18. percben.

A második játékrész áthúzódó magyar emberelőnnyel indult, ám nem sikerült egyenlíteni, sőt, a 22. percben Glud volt eredményes. Ezt követően kezdett el jobban játszani a magyar együttes, sorra alakította a helyzeteket, ám a lehetőségek nem mentek be a kapuba, majd egy újabb fórban sem született találat. Az utolsó percben a dánok viszont egy gyors akciót is gólra váltottak.

A harmadik harmad legelején újabb dánt állítottak ki, de ebből sem született szépítés. A kiegészülés után az ellenfél növelte az előnyét, a korong Seregély Míráról pattant be. A folytatásban mindkét csapat játszhatott még létszámfölényben, ám az állás már nem változott. A magyarok legjobbjának Rónai Alexandrát választották.

Magyarország–Dánia 0–4

A női válogatott kiegyenlített csatában, jól teljesítve kapott ki 3–2-re a japánoktól.

A magyarok az előző meccshez képest jóval koncentráltabban, gyorsabban és fegyelmezetten játszott. Japán veszélyeztetett először, de aztán sorra jöttek a magyar lehetőségek. A harmad derekán emberelőnybe kerültek a magyarok, ezt még nem sikerült kihasználni, de a második japán kiállítást már igen; Jókai-Szilágyi Kinga keresztpasszát az akkor születésnapos Pázmándi Zsófia lőtte be. Japán próbált gyorsítani, de a magyarok biztosan védekeztek.

A második harmad áthúzódót japán kiállítással indult, majd a kiegészülés után Hitaszato egyenlített, a második hullámban érkezve. Az ellenfélnek volt több lehetősége ebben az időszakban, de Németh Anikó jól védett. A magyarok többször is emberelőnyben játszhattak. A magyar kiállításoknál pedig jól blokkoltak a hátvédek és Németh is nagyokat fogott.

A harmadik játékrész is jó iramban zajlott, mindkét oldalon lehetőségekkel. Az ellenfél öt perc után egy távoli lövéssel megszerezte a vezetést. Három perccel később újabb gólt szereztek a japánok. A magyarok azonban nem adták fel, többször is veszélyeztettek, főleg emberelőnyben. A második találatukat is ilyen helyzetből érték el. A hajrában is akadt még helyzet, a kapust lehozva próbálkoztak, ám újabb gól nem esett.

Japán 3–2-re nyert, ez a második győzelme volt Amiens-ben, hiszen előbb a franciákat győzte le 4–1-re. A meccs legjobb magyarjának Jókai-Szilágyi Kingát választották.

Magyarország–Japán 2–3

A magyar csapat magabiztos teljesítménnyel 5–1-re verte a franciákat és így a felkészülési torna harmadik helyén végzett.

A franciák ellen ezúttal Révész Zsuzsa állt a kapuban. A magyar válogatott kiválóan kezdett, bő egy perc után Odnoga Lotti távoli lövésébe jól nyúlt bele Seregély Míra a kapu előtt. Sőt, szinte azonnal emberelőnybe kerültek a magyarok, s bár nagy helyzetbe jutott Jókai-Szilágyi, ezzel nem sikerült élni. Aztán Metzler Reginának kellett leülnie, majd újabb magyar hátrány következett rossz csere miatt, és ezt már kihasználta a házigazda. Egymást érték a kiállítások, szerencsére a magyarok is betaláltak emberelőnyből. A franciák lövéseit Révész szépen védte és a másik oldalon is akadtak veszélyes helyzetek.

A második felvonás elején ismét emberelőnyben próbálkozhattak a magyarok, de a francia együttes kibekkelte a két percet. A 27. percben egyenlő létszám mellett szereztek újabb gólt a magyarok. Újabb francia kiállítás következett, Pázmándi és Metzler tesztelte is a kapust. A 34. percben újabb fórban összejött a negyedik magyar találat. Kapust cserélt az ellenfél. A folytatásban a magyaroknak kétszer kellett hátrányban védekezniük, de mindkettőt remekül, fegyelmezetten megoldották.

Az utolsó harmadban a magyar válogatott jól őrizte előnyét és közben igyekezett zavart okozni az ellenfél kapuja előtt. Erre volt lehetősége emberelőnyben is. A franciák hajtottak, akadt dolga Révésznek bőven, egyszer pedig a kapuvas segítette ki. A hajrában még egyszer emberelőnybe került a magyar csapat, Pázmándi jó ütemű átadását pedig Jókai-Szilágyi lőtte be.

A magyar válogatott így 5–1-re nyert a franciák ellen, november után ismét legyőzte riválisát és a harmadik helyen végzett Amiens-ben.

Magyarország–Franciaország 5–1

***

Véglegessé vált, hogy a kanadai Bramptonban rendezik a női elitvilágbajnokságot április 5 és 16 között. A meccseknek az ötezer férőhelyes CAA Centre ad otthont. Az időpont és a helyszín a kanadai szövetség, a nemzetközi szövetség és a jogtulajdonos televíziós társaság egyeztetése után dőlt el.

Ez lesz a harmadik alkalom, hogy a magyar válogatott az A csoportban szerepelhet, legutóbb, idén nyáron a negyeddöntőbe jutott Pat Cortina csapata.

A magyar együttes a B csoportban a németekkel, a finnekkel, a svédekkel és a feljutó franciákkal játszanak majd. A másik ötösben a címvédő Kanada, az Egyesült Államok, Csehország, Svájc és Japán szerepel. A B csoport első három helyezettje jut a negyeddöntőbe.