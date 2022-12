Az újonc NEKA legutóbbi két hazai tétmérkőzése nem a legjobban sikerült, előbb kiestek a Budaörssel szemben a Magyar Kupából, majd a Fradi győzte le őket tizenöttel (16–31). Bohus Beáta tanítványainak támadójátéka bicsaklott meg leginkább, a Budaörs elleni első félidőt és a FTC elleni másodikat is csak hét góllal zárták, az előbbieknek legalább dobtak tizenkilencet, ám a Fradi ellen már csak tizenhatig jutottak. Az utóbbival klubtörténelmet írtak, ilyen keveset még nem lőttek élvonalbeli bajnokin. Ennél kreatívabb támadójáték kell az újvárosiak elleni összecsapáson, ami több érdekességgel is bír, melyek közül kiemelkedik Perger Zsolt személye. Utóbbi a DKKA kapusedzője, emellett a férfi élvonalban szereplő boglári HSA NEKA, Sótonyi László vezette szakmai stábjának is a tagja. A somogyiak kapusa Wéninger Alexa pedig az újvárosiak játékosa, kölcsönben szerepel az előbbieknél, ráadásul nem is rosszul.

– Nekem ez egy különleges mérkőzés lesz, nagyon szerettem Dunaújvárosban játszani, a mai napig tartom a kapcsolatot az ott lévőkkel, akik közül sokakat a barátomnak mondhatok – nyilatkozta Wéninger Alexa. – Ettől el kell vonatkoztatnom, arra kell koncentrálnom, hogy a csapatomnak segítsek, ami most a NEKA. Ez egy remek közösség, amibe belecsöppentem.

A hálóőr huszonöt évével a balatoniak korelnöke, ő képviseli a rutint, aki szerint nem lehetetlen küldetés számukra ez a rácalmási. – Remek erőkből állnak az újvárosiak, rutin és a fiatalság kiegészíti egymást, jól kezdték a szezont, szépen gyűjtik a pontokat – tette hozzá. – Fontos, hogy koncentráltak legyünk, odafigyeljünk, az lesz a kulcs, hogy csapatként miként teljesítünk. Segítenünk kell egymásnak, fel kell vállalni a felelősséget a terheket megosztva, mert nincs hatvan perces játékos, vagyis mindenkinek hozzá kell tenni a magáét.

A Kohász egyik legfontosabb láncszemének, Farkas Johannának is van boglári kötödése, hisz a NEKA játékosa volt annak legutóbbi élvonalbeli szezonjában (2020/2021), amikor még Boglári Akadémia–SZISE néven szerepeltek. Akkor két szoros bajnokit játszottak, Újvárosban (30–28) és Bogláron (28–26) egyaránt hazai siker született. Farkas akkor Kajdonnal remek párost alkotott a balatoniaknál, csak úgy, mint most Szalaival a Duna–partiaknál. Farkas jelenleg a házi gólkirálynő, Szalai Babettet megelőzve. Az említettek mellett mellett a kapuban ott van a korábbi válogatott Oguntoye, illetve a horvát Bartulovic, de van még egy légiósuk, a német beálló Weisheitel. Ebből is látszik, nincs rossz játékoskerete a Fejér megyei klubnak, melynek nem megy jól az utóbbi években, hisz a nyolcadik helynél előrébb 2008 óta nem végzett. Pályaválasztóként azonban erősek, különösen az alsóházi csapatok ellen, ezúttal háromból három a mérlegük; az csabaiakat néggyel (30–26), az MTK-t kettővel (25–23), a budaörsieket pedig néggyel verték (26–22).