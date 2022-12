A második félidei kilenc perces hullámvölgyüknek köszönhetik a vereséget a siófokiak, akik a harmincnyolcadik percben még kettővel mentek (17-15), majd a negyvenhetedikben már ötgólos hátrányban voltak (18-23). Ebből próbáltak felállni, az ötvenharmadik percre be is jöttek kettőre (23-25), majd jött Papp Nikolett piros lapja. Ez utóbbi megnehezítette a folytatást, hisz tizenegy mezőnyjátékossal játszotta le ezt a hatvan percet Uros Bregar, akinek belső posztokon nem volt nagy variációs lehetősége, ráadásul Debreczeni-Klivinyi és Kajdon sok hibával tette a dolgát. Papp nélkül sem adták fel, ötödik (!) kísérletre sikerült is bejönniük egyre Debreczeni-Klivinyi hetesével, három perccel a vége előtt (24-25). A következő akcióból Szalai nem talált kaput, így az egyenlítésért mehettek a balatoniak! Debreczeni-Klivinyi lövését kiütötte Bartulovic, majd a kipattanóval sem tudtak élni, Lakatos ugyanis eladta a játékszert. Ekkor sem ment még el a meccs, Rapatyi Tamás időkérése után Rajcic fogta Szalai próbálkozását és még mindig volt hátra harminc másodperc! Az utolsó támadásukba azonban belefújtak a játékvezetők, akik tizenkét másodperccel a lefújás előtt elvették a labdát Mavsaréktól szabálytalanság miatt.

A kapuban Rajcic ezúttal kitett magáért, tizenegy védéssel zárt, a hajrában két hetest is megfogott, nem rajta múlt a vereség, hanem inkább a sok hibán támadásban. Tizennyolc labdavesztésük volt a hatvan perc alatt a siófokiaknak, akik ráadásul kihagytak öt hetest is, ebből négyet a szünet után.