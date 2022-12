Tíz nappal az indulás után máris több mint 1600-an regisztráltak az önkéntes programba a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokságra. A leendő önkéntesek között egyaránt vannak középiskolások, egyetemisták, dolgozók és nyugdíjasok is.



Az ország minden szegletéből nagy az érdeklődés, de a legtöbben Budapestről és Pest megyéből jelentkeztek. A legidősebb regisztrált önkéntes egy budapesti 78 éves nyugdíjas matematika professzor, aki tájfutó és rutinos önkéntes, a legfiatalabb pedig egy 16 éves gimnazista lány, aki még nem vett részt világversenyen önkéntesként. Többségében olyanok jelentkeztek, akik maguk is sportolnak, noha ez természetesen nem feltétel. Az első 10 nap statisztikái alapján a regisztrálók kétharmada nő.



Összesen 2500 önkéntesre számítanak a szervezők Magyarország történetének legnagyobb sporteseményén, az atlétikai világbajnokságon, amely 2023 augusztus 19. és 27. között lesz Budapesten, a vadonatúj Nemzeti Atlétikai Központban, illetve az utcai versenyek helyszínein. A maraton és a gyaloglás rajtja és célja a Hősök terén lesz.



„Láss csodát! – hangzik a világbajnokság szlogenje és ez a csoda nem történhet meg az önkéntesek nélkül. Számunkra ők a vb hősei, akik ott vannak mindenhol: segítik a világsztárokat, a nézőket, a szervezőket, a biztonságiakat, az egészségügyieket, mindenkit, akik részt vesznek ezen a gigantikus rendezvényen. Hálásak vagyunk azoknak, akik már jelentkeztek és üzenem nekik és azoknak is, akik még csak tervezik, hogy jönnének önkéntesnek, hogy nagyon izgalmas kaland, óriási élmény vár rájuk! – mondta Németh Balázs, a világbajnokságot szervező Budapest 2023 Zrt. vezérigazgatója.



Önkéntesnek jelentkezni az onkentes.atletikaivilagbajnoksag.hu weboldalon lehet. Minden információ elérhető ITT

A határidő: 2023. február 20.

Minden hír és információ: atletikaivilagbajnoksag.hu

