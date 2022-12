A legutóbbi szezonban oda-vissza verte riválisát a HSA NEKA, otthon (28–25) és idegenben (29–32) egyaránt hárommal voltak jobbak és ezúttal is ők az esélyesek, még akkor is, ha hatmeccses nyeretlenségi szériában vannak. Ebben azért van egy bravúros, Balatonfüredi KSE elleni iksz (23–23) és két egygólos vereség Dabason (20–19), illetve hazai pályán a HE-DO B. Braun Gyöngyöstől (27–28). Különösen a dabasi vereség fájó, ha nem a szezon leggyengébb teljesítményét nyújtják, akkor két ponttal több állna a nevük mellett a tabellán. A "kis Veszprém" ellen most javíthatnak, amire minden esélyük megvan, hisz ellenfelük tizenhat – tíz bajnoki és hazai Európa-liga – meccset játszott a szezonban és csak kétszer nyert, egyszer a nemzetközi kupában – Chambéry Savoie Mont Blanc Handball (31–25) – illetve a bajnokságban – HÉP–Cegléd (28–24) – örülhettek, most egy kilencmeccses nyeretlenségi szériában vannak. A legutóbb Európa-liga-meccsen a Montpellier HB nyert a Veszprém Arénában (31–39), ahol már a bogláriak elleni bajnoki került előtérbe.

– Úgy fogtuk fel ezt a hatvan percet, hogy a HSA NEKA elleni mérkőzésre készültünk nagyrészt, úgy érzem, sikerült egy jó gyors találkozót játszani – mondta Éles Benedek, aki öt góllal zárt. Hogy mennyire jól szolgálta ez azt, hogy szeptember tizenhetedike után újra bajnoki győzelemnek örüljenek Élesék, az majd kiderül... A vendégeknél Gál, Vetési, Tóth Péter és Stranigg is volt a somogyiak kézilabdázója, utóbbit épp tőlük igazolták a nyáron, ami remek húzásnak bizonyult, hisz az együttes házi gólkirálya negyvenhét találattal, Élest és Pulayt megelőzve, de nemzetközi porondon is remekül teljesít. Ezt, az említett Montpellier elleni hatvan percet hattal zárta, az Európa-ligában ezzel már harmincnál jár, meccsenként ötös átlaggal. Nem csak riválisuk, a bogláriaknak is ki lehetnek már éhezve egy bajnoki sikerre, amiben szeptember huszonkettedikén volt utoljára részük, a HÉP–Cegléd ellen.

– Nyerni szeretnénk, minden esélyünk meg is van rá, felkészültünk rendesen, aztán meglátjuk mi lesz – mondta a nyáron Csurgóról a Balaton partjára igazoló iránytó, Ács Péter. – Támadásban a távolságot meg kell tartanunk a védőkkel szemben és több lerohanás gólt kell tőlünk, mint legutóbb, a Pick Szeged ellen. Nehéz lesz az biztos, futós csapat a veszprémi is, mi is, sok gólt lőnek, ám a védekezésük sebezhető.

A védekezése Straniggéknak valóban nem a legjobb, a bajnokságban övék a legrosszabb gólkülönbség, köszönhetően annak, hogy tíz forduló alatt a Budai Farkasok-Rév Group kapott csak több gólt náluk, átlag 36,1 találatot szednek be meccsenként.