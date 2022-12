Magáról a mérkőzésről elég legyen annyi, hogy jobban jártunk volna, ha a szettek közepén fejeződik be. Bár a nyitó játszma első két pontját a Fino gyűjtötte be, nem sokkal később már a házigazda Pénzügyőrnél volt az előny. A játszma közepéig tudtuk tartani a lépést a bajnoki címvédővel és Magyar Kupa-győztes fővárosiakkal, majd 14–14-nél nagyobb sebességi fokozatba váltottak a hazaiak, s gyorsan dülőre vitták a dolgot. A második felvonás is hasonló koreográfia szerint zajlott. A kaposváriak szereztek előnyt, ám a házigazdák fordítottak, majd 11–11 után – mivel nyolc pontot gyártottak zsinórban – csak az maradt kérdés, hogy hány perc alatt nyeri ezt a játékrészt a Pénzügyőr. Közben a gyomorbántalmakkal küszködő bolgár feladót, Nikolay Manchevet az egy hete Székesfehérvárról igazolt 19 éves Tóth Kristóf váltotta. A klub vezetői nem tartották fontosnak, hogy az új játékos érkezéséről tájékoztassák a sajtót és a klub híveit... A harmadik, utolsó játszmában a hazaiak kezdtek jobban. de gyorsan egalizált a Fino-Kaposvár. Más kérdés, hogy ezután már végig a Pénzügyőr akarata érvényesült a pályán. Egyre csak nőtt a különbség a két csapat között, s végül 67 percnyi játék után pont került a találkozó végére.

Bár az Extraliga alapszakaszából még két kör vissza van, már most eldőlt, hogy a Bp. Pénzügyőr SE zár az élen. Hogy a Fino-Kaposvár hányadik helyen vár(hat)ja majd a bajnoki rájátszást, az csak a januári utolsó fordulóban dől majd el.