A DKKA november végén jelentette be, hogy decemberi hazai mérkőzéseit Rácalmáson rendezi, az újonc NEKA együttesét is ott fogadták, akikkel szemben egy gólszegény, sok hibát hozó találkozón csak döntetlenre (18-18) futotta tőlük, amit legutóbb egy érdi sikerrel (32-29) sikerült kompenzálni. A bogláriak ellen pocsékul sikerült találkozót követően a Siófok ellen máris visszatérnek Dunaújvárosba! A tájékoztatásuk szerint, mindez annak köszönhető, hogy „a csarnokban folyamatosan tesztelésre kerültek olyan megoldások, melyek segítségével a megfelelő körülmények a saját csarnokunkban is megteremthetőek”. Jelentsen ez bármit, a lényeg, hogy Debreczeni-Klivinyiék Dunaújvárosban, a Városi Sportcsarnokban játszanak, ami a szempontjukból mindegy, hisz látva decemberi teljesítményüket egyértelműen ők az esélyesek. Előbb kilenccel verték otthon Európa-liga meccsen a román Magura Cisnadiét (33-24), majd ikszeltek velük idegenben (28-28), legutóbb győzelem kilencgólos hátrányból (10-19) nyertek a válogatottak sorát felvonultató, bajnoki bronzra pályázó DVSC Schaeffler ellen (28-26)! Remélhetőleg a lendületük kitart és ennek a bajnokinak a két pontja is odakerül a karácsonyfa alá.

- Nehéz mérkőzés előtt állunk egy küzdős csapattal szemben, melyben a tehetséges fiatalok mellett rutinos játékosok is vannak – mondta a klub honlapján Lakatos Rita, akit a DVSC elleni meccs legjobbjának választottak, nagy szerepe volt abban, hogy az utolsó huszonnyolc percben kilencgólos hátrányból kétgólos sikert arattak a balatoniak. - A célunk azonban nem lehet más, mint a megkezdett jó sorozat folytatása, így a két bajnoki pont megszerzése Dunaújvárosban.

Az újvárosiak ötödik helyezése csalóka, hisz pontjaikat alsóházi együttesek – Békéscsaba (30-26), Alba (26-26), MTK (25-23), NEKA (18-18), ÉRD (32-29) – ellen szerezték. Elégedettek azonban így sem lehetnek, hisz azért a Budaörs elleni hazai vereség (22-26) és a NEKA elleni döntetlen miatt lehet bennük hiányérzet. A csapatból kiemelkedik - a korábban Siófokon is remekelő - Szalai Babett, illetve Farkas Johanna, a két házi gólkirály. Az újvárosi eredményesség elsősorban rajtuk múlik, de ha mellettük Kazai, Poczetnyik, vagy a német Weisheitel is elkapja a fonalat és a kapuban az Oguntoye, és a horvát Bartulovic duó is remekel, akkor meg tudják nehezíteni a náluk jobb játékoskerettel bíró ellenfelek dolgát. A balatoniakat is többször megtréfálták már hazai pályán, amit jól mutat, hogy tizenhárom meccsből hetet ők nyertek pedig a legutóbbi öt évben nem végeztek a nyolcadik helynél előrébb a hazai pontvadászatban!