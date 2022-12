A szokásoknak megfelelően idén is karácsonyi vacsora várta a Nemzeti Kézilabda Akadémia növendékeit az ünnepek előtt, december tizenkilencedikén. A jó hangulatú estén átadták a Hónap akadémistájának járó díjakat, ezúttal az október, a november és a december legjobban teljesítő leány és fiú sportolójának nevére is fény derült.

Sikler Gyula, a NEKA-kollégium igazgatójának köszöntőjével és a saját maga által, e célra írt verssel kezdődött az este, amelyet minden sportoló a legszebb ruhájában tisztelt meg. Hajdu János női, illetve Sótonyi László férfi szakágvezetők közreműködtek a Hónap akadémistáinak járó díjak kiosztásában. Az edzők választása alapján októberben Uhrin Lili és Lendvai Szabolcs, novemberben Kapu Zsófi, valamint Győri Nándor, decemberben pedig Bali Boróka, illetve Hulló Ákos érdemelte ki a legjobbnak járó elismerést és a sportszervásárlási utalványt.

Az edzők véleményt is mondtak a díjazott játékosokról.

Uhrin Lili: Minden adottsága megvan ahhoz, hogy sikeres NB I-es játékos legyen. A bajnokság elején megcsillogtatta tehetségét, elég csak megemlíteni a Siófoknak lőtt kilenc, illetve a Győr ellen szerzett nyolc gólját, ennek is köszönhetően harmincegy találattal ő a csapat házi gólkirálya. Előfordult, hogy sérülés nehezítette a dolgát, de tovább kell dolgoznia, hogy a fejlődése töretlen legyen.

Lendvai Szabolcs: Csapatkapitányként valódi vezér a pályán és a pályán kívül is. Kiváló fizikumát kamatoztatni tudja a mérkőzéseken, igazi gólfelelősnek számít. Elsősorban a serdülő és az NB II-es találkozókon játszik, de lehetőséget kapott már a NEKA ifi csapatában is. Szorgalmas, teljesítménye mellett emberi tulajdonságai is dicsérhetők, nem véletlen, hogy bekerült a serdülő válogatottba.

Kapu Zsófi: Hosszan tartó vállproblémái után eredményesen szállt vissza a játékba, nagyszerű teljesítményt nyújtva. Az ifjúsági és NB II-es bajnokság mérkőzésein is jól szerepelt, illetve tagja a női ifjúsági válogatottnak is.

Győri Nándor: Serdülő kora ellenére meghatározó játékosa az U20-as bajnokságot hibátlanul vezető NEKA csapatának. Komoly szerep van abban, hogy az együttes így teljesít, és meghívást kapott az ifjúsági válogatottba is. Szorgalma, elhivatottsága mindenki számára példaértékű.

Bali Boróka: A tavalyi évhez képest rengeteget fejlődött, igazi vezére lett a csapatának, elsősorban védekezésben. Szorgalmasan dolgozik, a Nemzeti Kézilabda Akadémián a serdülő, az ifjúsági és az NB II-es bajnokságban szerepel, illetve tagja az ifjúsági válogatottnak is. A hétvégi ORV tornán beválasztották az All Star csapatba, mint legjobb balátlövő.

Hulló Ákos: Kimagasló edzésmunkája mellett a tanulmányi eredményei is jók, edzője szerint az idei utolsó bajnoki mérkőzéseken döntő szerepe volt abban, hogy így teljesített az U16-os csapat. Irányítóként fontos szerepe van és maximálisan megérdemli a hónap legjobbjának járó díjat.