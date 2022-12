Nem túl bő kerettel, jobbára kaposvári kötődésű labdarúgókkal vágott neki az NB III. Nyugati csoportjának a Kaposvári Rákóczi FC. A csapatot sok sérülés, eltiltás is hátráltatta, de a fiatalok rendre megoldották a kiesők pótlását, azonban a támadósorban többször hiányzott a minőség.

– Fél év alatt felmértük a keretünket és a harmadosztály Nyugati csoportjának mezőnyét – mondta Horváth Rudolf, a Kaposvári Rákóczi FC vezetőedzője. – Látjuk, hogy miben vagyunk gyengék, miben vagyunk lemaradva, annak ellenére, hogy a legmagasabb szintű edzésmunkát próbáljuk elvégezni. Vannak olyan posztok, melyekre mindenképp igazolnunk kell. Főként olyan profilú játékosok hiányoznak a csapatból, melyekkel több ellenfelünk is érvényesül ezen a szinten még akkor is, ha nem az ő javukra billen fel a pálya, lásd: Komárom, Teskánd. Olyan játékosokra gondolok, akikben van sebesség, mélységből indulnak, sokat egy az egyeznek, bátran vállalkoznak betörésekre. Nem a keretünkkel van gond, hanem azzal, hogy hiányzik egy-két ilyen típusú játékos. Főként a szélsőkre gondolok a támadóharmadban, vagy akár egy olyan támadóra, aki testi erejével, futógyorsaságával érvényesül és megüti a jövőbeli Kaposvár szintjét. Így próbálunk körülnézni az átigazolási piacon. Tudjuk, hogy nehéz lesz igazolni. Fiatal labdarúgót szeretnénk a támadóharmadba, aki megüti az NB II-es szintet, hogy ne kelljen sok játékost kicserélni egy esetleges osztályváltás során. Nyáron jó irányban indultunk el, két-három játékos érkezett, most sem tervezünk többet, de kell igazolni. Tengelyben megvagyunk, a saját nevelésű játékosainkra nem szeretnénk ráigazolni, hagyunk időt arra, hogy fejlődjenek, tapasztalatot szerezzenek. Télen meg kell találnunk azokat, akik szakmailag tudnak segíteni. Most van idő felmérni a lehetőséget, de az anyagiak a mai világban mindent meghatároznak. Sok csapat lehet, hogy még igazolni sem tud, így még jobban kettészakadhat a mezőny. Nekünk sincs sok lehetőségünk. Sajnos az eredmény nem mutatja, hogy fejlődtünk volna, de úgy gondolom, ha megnézzük szakmailag a szerepeltetést, akkor lett utánpótlás válogatottunk, sőt több játékos is játszik ilyen szinten, sok játékpercet kaptak a Bene Akadémiáról kijövők, többször álltunk fel úgy, hogy négy-öt húsz év alatti volt a kezdőben, a tavalyi ificsapatból, azt is bevállalva, hogy hullámvölgyeken-hegyeken át fejlődik a játékos. A kárukra nem tervezünk igazolni, még akkor sem, ha erre lenne lehetőségünk. Egy Kaposvár szintű csapatnak mindig van lehetőség egy-egy jó játékost szerződtetni, csak megfelelő szem kell hozzá. Reméljük, úgy bevállnak az igazolásaink, mint nyáron. A kiszemeltek már megvannak, akik versenyhelyzet teremtenek majd, ez pedig előreviszi a csapatot. Van olyan poszt, ahol ebben jól állunk, van, ahol nem, ezáltal elkényelmesedik egy játékos. A támadóharmadba igazolni fogunk, számban nem, de minőségben akarunk változást.