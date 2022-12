Az első szettben még nehezen szokott hozzá az UTE gárdája a körcsarnok alacsony belmagasságához, így többször is hozzáért a plafonhoz a labdájuk, ez pedig csak a kaposváriakat juttatta előnyhöz. Bár erre nagy szükségük nem volt, hiszen a meccs kezdete óta a kezükben volt az irányítás. Gyimes Zsófia tűnt ki a legjobban a hazaiaktól a rendkívül erős és eredményes támadójátékával, nem tudták megfogni a vendégek. Ő éppen az újpestiektől igazolt Kaposvárra a nyáron. Ám nem lehettek nyugodtak a somogyiak, mert nagyon oda kellett figyelni Camila Hiruela nyitásaira és támadásaira. Az egész mérkőzés alatt öt ásszal járult hozzá csapata pontjaihoz. S bár kiélezett volt az etap, végül a hazaiak játszottak jobban a hajrában és szereztek előnyt.

A folytatásban már jobban tartották a lépést a vendégek, olyannyira, hogy a mérkőzés során először húztak el három ponttal. Egy négy egységnyi újpesti-sorozat után tudtak zárkózni a somogyiak, egyenlítettek is, de hamar visszaállította a különbséget az ellenfél. Vérszemet kapott az UTE, míg a kaposváriak csak hajszolták a pontokat és több hibával is játszottak, nem tudták megfogni az újpestieket, akik végig agresszívak voltak. Továbbra sem volt ellenszere a Kaposvárnak, de nem adták fel, próbáltak felzárkózni, de javarészt a vendégek hibáiból szereztek csak pontot. Ezáltal hátrányból, két játszmát is nyert az UTE.

A KNRC bekerült egy mély gödörbe, ahonnan nagyon nehezen tudott kijutni. Bár szorosabban indult már a negyedik felvonás, de még mindig nem volt az igazi a somogyiak játéka. Magabiztosabbak voltak ugyan, de az ellenfelük sem hagyta megtörni magát. 13-13 után szereztek zsinórban négy pontot a vendégek, majd ezt a hátrányt el is kezdték ledolgozni a hazaiak, a 22-22-es egyenlítésig meg sem álltak, hatalmas küzdést mutattak be. Ám túl későn jöttek ki a hullámvölgyből, az UTE nyerte meg a szünet előtti utolsó bajnoki csatát 3-1-re.

Kaposvári NRC-UTE 1-3 (20, -19, -18, -23)

Kaposvár, Városi Sportcsarnok, 350 néző. V.: Szabó, Szarka.

KNRC: Szedmák (16), Bodovics (5), Ubavic (15), Godó (9), Gyimes (13), Renko-Ilic (3). Csere: Radnai, Rády (liberók), Narancic (-), Budai (1). Vezetőedző: Vincent Lacombe.

UTE: Hiruela (20), Ambrosio (5), Manninger (15), Tarin (19), Kilyénfalvi (6), Boskó (1). Csere: Dömsödi, Baksa (liberók), Sziládi (-), Woock (1). Vezetőedző: Horváth András.

Vincent Lacombe: – Az UTE a mai napon jobban játszott, agresszívabbak voltak és megszerezték a győzelmet.