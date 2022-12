A Nagyatádi FC a Somogy megyei elsőosztályú labdarúgó-bajnokság félidejénél vezeti a tabellát öt ponttal a Nagybajomi AC előtt. Az atádi együttes a tizenhárom mérkőzéséből tizenegy győzelemmel, két döntetlennel, negyvennégy lőtt góllal és hat kapott góllal vonulhat a téli szünetre. Az egyik döntetlen mérkőzést a Balatoni Vasas SE gárdájával, míg a másikat éppen a Nagybajommal vívta. Papp Zoltán alakulatának azonban a tavalyi évre se lehet panasza, hiszen akkor a második helyen zártak a Balatonlellei SE mögött.

– Ez most egy nagyon jó szezon volt, de egyébként a tavalyi évünk is viszonylag jó volt, függetlenül attól, hogy nem mi nyertük a bajnokságot és becsúszott egy-két vereség – emelte ki Papp Zoltán, a Nagyatádi FC vezetőedzője. – Azt gondolom, hogy az idei szezon a tavalyi komplett évnek a folytatása. Szinte maradtak ugyanazok a játékosok, pár atádival – akik az előző idényben nem Nagyatádon fociztak – egészültünk ki; Basics Zsolttal, Imrei Richárddal, Juhász Dáviddal és Patak Bálinttal, ők úgy jöttek vissza hozzánk. Velük feltöltve, illetve a két éve már velünk edző utánpótláskorú játékosokkal tudtunk erre az évre egy olyan keretet kialakítani és feltölteni, amiből ha kiesik egy játékos, nem probléma, mert ugyanolyan képességű sportoló fogja tudni helyettesíteni. Ez annak az évnek, annak a játéknak, csapatjátéknak a folytatása, mióta másfél éve kiléptünk az NB III.-ból. Nyilván a csapategységnek is köszönhető, hogy ilyen jól zártuk az őszt, hiszen nagyon nagy kapocs van a játékosok között, mivel kilencven százalékban atádiak, nem innen-onnan befutott sportolók, az utánpótlás éveiket is együtt töltötték. Akiket igazoltunk nagyon jól beilleszkedtek, egy olyan körről beszélünk, ami nagyon jó, amire lehet építeni. A másik pedig az a fajta játék, amit csinálunk, nagyon jól lehet alkalmazni a keretbe, mert erre vevők és fogékonyak a játékosok. Szerintem ennek is nagy része volt a jó őszi zárásnak.

A Magyar Kupában egészen a negyedik fordulóig jutottak el. Az elsőben a MÁV Előre FC Főnix gárdáját 1–0-ra győzték le, a másodikban a K. Ócsárd SE csapatát hat góllal szórták meg, a harmadikban hét találattal rúgták ki a kupából a Deszk SC alakulatát. A negyedikben azonban a Monortól kaptak ki 3–0-ra, előtte egyetlen egy gólt sem kaptak.

– Ha tárgyilagosak vagyunk – márpedig azok vagyunk – a Magyar Kupában szerencsénk volt a sorsolással, hogy nem NB-s szintű csapatokat kaptunk, hanem hozzánk hasonló megyei szintű együtteseket – mondta az atádi vezetőedző. – Nyilván azokat is meg kellett verni, tovább kellett jutni, ami szerencsére sikerült is. Azt gondolom, hogy ez a bajnoki mérkőzéseknek a folytatása volt, nagyon jól beleilleszkedett a programunkba, még akkor is, ha meccseket kellett elhalasztani. Tovább akartunk jutni, tehát senki sem akarta elengedni a találkozókat, ennek is volt köszönhető, hogy idáig eljutottunk. A Monor elleni összecsapás egy kijózanító dolog volt, mert egy NB szintű együttessel játszottunk és nem jutottunk tovább, tehát azért itt is látszik, hogy van hova fejlődni.

– Már szünetünk van, nincsenek is edzéseink, azt se szeretném, hogyha a srácok elmennének teremtornákra, mert elég sok sérült volt már a bajnokság vége fele – hangsúlyozta Papp Zoltán. – Január másodikán már elkezdünk edzeni, hiszen február tizennyolcadikán kezdődik a bajnokság. Úgyhogy addigra egy nagyon intenzív felkészülést kell csinálni, a tavaszi idény is hosszú lesz, így csak annyit kértem tőlük, hogy pihenjék ki magukat, mert szükség lesz rá.