Pezsgő sportélet zajlik Somogyban, ezt ékesen bizonyítja a tíz élvonalbeli együttes, nevezetesen a Kaposvári Női RC, a Fino Kaposvár SE (röplabda), a Kometa Kaposvári KK (férfikosárlabda), a Siófok KC, a NEKA, a HSA NEKA, a Csurgói KK (kézilabda), a Kaposvári Vízilabda Klub, az Investment Közutasok Kaposvári TK és a Balatoni Vasas SE (teke) és az alsóbb osztályokban vitézkedő társulatok. A csapataink hétről hétre a pályán képviselik megyénk színeit és érnek el kiváló eredményeket.

Emellett több nagy eseményt is rendeztek 2022-ben, mind közül kiemelkedik a Giro d’Italia, a kaposvári Kossuth térről rajtolt el ugyanis az olasz kerékpáros körverseny harmadik szakasza. Ez mindenképpen sporttörténelmi eseménynek számít, hiszen a viadal által világszerte megismerték Kaposvárt és a környező településeket is. A vidéki helyszíneken, Kaposújlakon, Nagybajomban, Böhönyén is sorfallal várták a versenyzőket, mindenhol feltűntek a magyar zászlók a három hazai sprinter legnagyobb örömére.