– A megszokottnál egy kicsit hosszabb pihenőt tudtunk tartani a téli szünetben, mert a versenynaptár ezt most engedte – nyilatkozta Baranyi Norbert, a férfikézilabda NB I.-ben szereplő Csurgói KK vezetőedzője, a klub honlapján. – A srácok azonban otthon mindent megtettek, hogy a lehető legjobb erőben érkezzenek vissza a január kilencedikei felkészülésre. Örömömre mindenki egészségesen, kipihenve kezdett bele a közös munkába. Egy hiányzónk van, Grega Krecic a szlovén válogatottal szerepel a világbajnokságon.

Az első napok fizikai felmérőkkel kezdődtek és az edzésterv két hetében a kondicionális részre helyezték a hangsúlyt.

Javában zajlik a felkészülés a Csurgói KK csapatánál

Fotós: Szabados Árpád



– A második héten már kettő edzőmérkőzést is játszottunk – fogalmazott Baranyai Norbert a cskk.hu-n. – A Dubrava elleni itthoni mérkőzés megmutatta, hogy jó úton járunk, de rávilágított azokra a területekre is amiben javulnunk kell. A Balatonfüred ellen elmondhatom, hogy már voltak jó teljesítmények. Védekezésben és támadásban is láttam javulást az előző meccshez képest. Szeretném, ha a hétvégi Magyar Kupa-meccsen (a Szigetszentmiklósi KSK otthonában lép pályára a Csurgói KK szombaton 17 órától – a szerk.) is ezt a fejlődést mutatnánk, mert egyértelműen tovább szeretnénk jutni a következő körbe. A bajnokság kezdésre bízom benne, hogy mindenki jó formában lesz mert csak közösen tudjuk elérni céljainkat.

Tehát MK-találkozóval kezdi meg a tétmérkőzések sorát a Csurgói KK, mely a pontvadászat tavaszi első fordulójában rögtön somogyi rangadóval kezd. Baranyi Norbert vezetőedző társulata a HSA NEKA együttesét látja vendégül február 11-én, szombaton 18 órától. A következő játéknapon, február 17-én – szintén 18 órától – a Budai Farkasok-Rév otthonában lépnek fel.